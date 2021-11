Liga Europy: sprawdź sytuację w grupie Legii



Wygrana Napoli nad Legią była dobrą wiadomością dla obu zespołów. Zarówno Leicester, jak i Spartak wiedziały, że zwycięstwo poważnie przedłuży ich szanse na awans do kolejnej rundy.

Zwłaszcza, że w perspektywie obie mają jeszcze spotkania z Legią, w których będą faworytami.

Pierwsza połowa była wzajemnym badaniem się, lecz po zmianie stron obie ekipy poszły już na wymianę ciosów. Rozpoczął Spartak, wychodząc na prowadzenie po bramce Victora Mosesa.

Nigeryjski skrzydłowy znakomicie wszedł między obrońców w polu karnym i strzałem głową otworzył wynik spotkania.



Jamie Vardy zmarnował rzut karny

Leicester wyrównało po upływie siedmiu minut. "Lisy" sprytnie rozegrały rzut rożny, a piłkę do bramki - także głową - skierował Daniel Amartey.



W 71. minucie na boisku pojawił się Jamie Vardy i już po czterech minutach miał doskonałą okazję, by wyprowadzić swój zespół na prowadzenie. Anglik nie wykorzystał jednak rzutu karnego!



Remis sprawił, że sytuacja w grupie C jest bardzo wyrównana. Prowadzi Napoli z 7 punktami. Sześć punktów ma Legia, która o jedno "oczko" wyprzedza Leicester City. Z kolei dwa punkty mniej od Legii ma Spartak Moskwa. Wszystkie zespoły mają wciąż szanse na awans.



Leicester City - Spartak Moskwa 1-1 (0-0)



Bramki: 0-1 Moses (51.), 1-1 Amartey (58.).

Liga Europy

2021-11-04 21:00 | Stadion: King Power Stadium | Arbiter: Halil Umut Meler STATYSTYKI Leicester City Spartak Moskwa 1 1 Posiadanie piłki 76,9% 23,1% Strzały 11 3 Strzały na bramkę 4 2 Rzuty rożne 9 2 Faule 8 11

1 1 Leicester City Spartak Moskwa Schmeichel Amartey Söyüncü Evans Castagne Soumaré Bertrand Tielemans Pérez Daka Iheanacho Selichow Caufriez Dżikija Gigot Litwinow Moses Ayrton Zobnin Ignatow Sobolew Promes SKŁADY Leicester City Spartak Moskwa Kasper Peter Schmeichel Aleksandr Selichow 58′ 58′ Daniel Amartey Maximiliano Caufriez Caglar Soyuncu Gieorgij Dżikija Jonathan Grant Evans Samuel Gigot Timothy Castagne 90′ 90′ Rusłan Litwinow 83′ 83′ Boubakary Soumaré 51′ 51′ 74′ 74′ Victor Moses 58′ 58′ Ryan Bertrand . Ayrton 66′ 66′ Youri Tielemans Roman Zobnin 58′ 58′ Ayoze Pérez Gutiérrez 87′ 87′ Michaił Ignatow 71′ 71′ Patson Daka 59′ 59′ 77′ 77′ Aleksandr Sobolew Kelechi Promise Iheanacho 77′ 77′ Quincy Anton Promes REZERWOWI Eldin Jakupovic Aleksandr Maksimienko Danny Ward Daniił Markow Filip Benković Artiom Rebrow Vontae Daley-Campbell Ilia Gaponow Luke Thomas Andriej Jeszczenko Hamza Choudhury 90′ 90′ Ilja Kutiepow 83′ 83′ Kiernan Dewsbury-Hall Nikołaj Rasskazow Wanya Marcal-Madivadua 77′ 77′ Zielimchan Bakajew 58′ 58′ Onyinye Wilfred Ndidi 87′ 87′ Aleksandr Łomowicki Benjamin Harvey Nelson Stepan Melnikov 58′ 58′ Ademola Lookman 77′ 77′ Nail Umiarow 71′ 71′ 75′ (k.) 75′ (k.) Jamie Vardy Carl Henrik Jordan Larsson

Zdjęcie Daniel Amartey doprowadził do wyrównania / James Williamson / Getty Images

WG