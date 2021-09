"Wojskowi" po pierwszej kolejce mieli w dorobku trzy punkty dzięki zwycięstwu 1-0 nad Spartakiem w Moskwie. W spotkaniu z "Lisami" nie byli uznawani za faworyta. Gorąco na stadionie w Warszawie było jeszcze przed pierwszym gwizdkiem.

Kontrowersyjna oprawa Legii Warszawa

Podczas, gdy gracze angielskiej ekipy wykonali gest uklęknięcia, na znak solidarności z osobami dyskryminowanymi ze względu na pochodzenie rasowe, na trybunach rozległy się przeraźliwe gwizdy. Jednocześnie fani Legii zaprezentowali specjalną oprawę. Widniało na niej hasło: "Kneel before his majesty" ("Uklęknij przed jego majestatem"), w oczywisty sposób nawiązującą do gestu.



Spotkanie trwa. Relację śledzić można pod tym adresem.

TC