Legia Warszawa gra dzisiaj mecz o wszystko w Lidze Europy i aby pozostać w rozgrywkach musi pokonać Spartaka Moskwa. Spartak nie przyjedzie jednak do Warszawy na wycieczkę, gdyż podobnie jak Legia, musi do samego końca walczyć o zajęcie miejsca premiującego awansem do fazy pucharowej Ligi Europy. Sytuacja w grupie jest arcyciekawa i awansować mogą wszystkie drużyny z grupy C Ligi Europy, czyli: Legia, Spartak, Leicester oraz Napoli.



CZYTAJ TEŻ: Legia Warszawa ma się o co bić. Możliwi wspaniali rywale

Reklama

Legia - Spartak. Mecze, wyniki i tabela

W grupie C Ligi Europy sytuacja w tabeli jest bardzo ciekawa, ponieważ nie ma ani jednej drużyny, która byłaby zdecydowanie najmocniejsza i najrówniej grająca. Na czele tabeli Leicester z ośmioma punktami, drugi jest Spartak z siedmioma "oczkami", a tyle samo punktów co Rosjanie ma Napoli. W tabeli grupy C ostatnia jest Legia z sześcioma punktami.



Uwzględniając wyniki meczów wcześniejszych, Legia na pewno nie zajmie w grupie C Ligi Europy trzeciego miejsca, które oznaczałoby grę w Lidze Konferencji Europy. Legia jeśli ogra Spartaka to awansuje do 1/16 finału tych rozgrywek, porażka lub remis będą równoznaczne z odpadnięciem z europejskich pucharów. Spartak w przypadku zwycięstwa nad Legią może nawet wygrać grupę C Ligi Europy przy korzystnym rezultacie meczu Napoli - Leicester.

Liga Europy - Legia. Wyniki:

Spartak - Legia 0-1

Legia - Leicester 1-0

Napoli - Legia 3-0

Legia - Napoli 1-4

Leicester - Legia 3-1

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Legia - Spartak. Gieorgij Dżykija: Przyjechaliśmy do Warszawy w dobrej formie. Wideo



Liga Europy - Spartak. Wyniki:

Spartak - Legia 0-1

Napoli - Spartak 2-3

Spartak - Leicester 3-4

Leicester - Spartak 1-1

Spartak - Napoli 2-1

Legia - Spartak. Sytuacja kadrowa

Zarówno Legia, jak i Spartak przystąpią do meczu osłabione brakiem kilku zawodników. W zespole Spartaka na pewno nie wystąpią: Ezequiel Ponce, Jordan Larsson, Aleksandr Sobolew, Rusłan Litwinow i Paweł Masłow. Legia będzie musiała sobie radzić bez Filipa Mladenovicia, Artura Jędrzejczyka, Bartosza Kapustki oraz Ernesta Muciego.



- "Sytuacja kadrowa jest trochę lepsza, wraca trzech zawodników, ale niestety jeden z graczy po spotkaniu z Cracovią nam ubył. Filip Mladenović ma problemy z kolanem i dziś przejdzie zabieg iniekcji w kolano, więc jego występ jest mało prawdopodobny. Zmagał się z tym problemem od jakiegoś czasu i potrzebny jest ten zabieg. Wracają Lirim Kastrati, Rafael Lopes i Mattias Johansson". - powiedział na konferencji przed meczem Legia - Spartak trener Marek Gołębiewski.



Legia - Spartak. Prognozowane składy

Legia: Boruc - Johansson, Wieteska, Nawrocki, Ribeiro - Kastrati, Slisz, Martins, Josue, Luquinhas - Emreli.

Spartak: Selikow - Moses, Raskazow, Gigot, Dżikija, Ayrton - Ignatow, Zobnin, Umiarow, Bakajew - Promes.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia - Spartak. Marek Gołębiewski: Legia Michniewicza grała w Europie dobrze w obronie. Wideo INTERIA.TV

Legia - Spartak na żywo. Gdzie oglądać transmisję tv?

Legia - Spartak to mecz 6. kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Spotkanie Legia - Spartak można oglądać w tv na kanale TVP 2



Gdzie oglądać mecz Legia - Spartak na żywo w Internecie? Online live stream

Mecz Legia - Spartak w Lidze Europy dostępny będzie także online live stream na platformie Viaplay i tvpsport.pl.



Mecz Legia - Spartak "na żywo" na sport.interia.pl

Wynik meczu Legia - Spartak będzie można śledzić "na żywo" W TYM MIEJSCU.

O której początek meczu Legia - Spartak? Początek meczu o godzinie 18:45, w czwartek 9 grudnia.

Transmisja TV meczu Legia - Spartak: TVP 2

Live stream online meczu Legia - Spartak: Viaplay, tvpsport.pl

Relacja tekstowa Legia - Spartak: sport.interia.pl