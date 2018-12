Dynamo Kijów przegrał 0-1 z FK Jablonec, a Stade Rennes pokonało 2-0 FC Astana. Awans do kolejnej rundy wywalczyła drużyna Tomasza Kędziory oraz Rennes.

W wyjściowym składzie drużyny z Kijowa znalazł się Tomasz Kędziora. Dynamo było już pewne awansu, a jej rywalem był ostatni w tabeli Jablonec. Niespodziewanie to Czesi szybko wyszli na prowadzenie w 10. minucie, gdy Martin Doleżal wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego.

Wynik 1-0 utrzymał się do końca spotkania. Kędziora rozegrał cały mecz.



Ważny dla układu tabeli był za to mecz Stade Rennes z FK Astana. Francuzi do awansu potrzebowali zwycięstwa, w przeciwnym razie do kolejnej rundy przechodziła Astana. Na boisku długo utrzymywał się bezbramkowy rezultat, ale gospodarze w końcu wyszli na prowadzenie. W 66. minucie rzutu karnego nie wykorzystał Benjamin Bourigeaud, ale piłkę do bramki dobił Ismaila Sarr. Ten sam zawodnik siedem minut później podwyższył prowadzenie na 2-0!



Dzięki wygranej Stade Rennes wskoczyło na drugie miejsce w grupie. Z pierwszej pozycji awansowało Dynamo Kijów.



Dynamo Kijów - FK Jablonec 0-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Doleżal (10.).

Stade Rennes - FK Astana 2-0 (0-0)

Bramki: 1-0 Sarr (66.), 2-0 Sarr (73.)



