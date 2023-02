Kuriozalny gol w meczu Ligi Europy! Co znowu zrobił bramkarz?

Podobne gole już się Finowi zdarzało, chociażby jesienią w meczu z Arminią Bielefeld. Daley Sinkgraven postanowił wycofać piłkę do Hradecky'ego. Fin chciał daleko wykopać piłkę, ale nie trafił w piłkę, która nagle podskoczyła i wpadła do siatki. Teraz bieg Lukasa Hradecky'ego z piłką wzdłuż bramki zakończył się golem samobójczym, po którym AS Monaco objęło prowadzenie w meczu Ligi Europy z Bayerem Leverkusen.