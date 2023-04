Kuriozalne sceny podczas meczu AS Roma. Zalewski nagle zsunął spodenki

W czwartkowy wieczór serca polskich kibiców były mocno podzielone. W Lidze Europy doszło bowiem do starcia Feyenoordu, w którym występuje Sebastian Szymański oraz AS Roma z Nicolą Zalewskim w składzie. Po końcowym gwizdku powód do zadowolenia mógł mieć starszy z "Biało-Czerwoych". Ekipa z Rotterdamu wygrała bowiem spotkanie 1:0 po tym, jak w 53. minucie skuteczny atak na bramkę rywala przeprowadził Mats Wieffer. Piłkarze włoskiej drużyny mieli kilka szans na wyrównanie wyniku, których niestety nie wykorzystali.

Nieudana zagrywka Nicoli Zalewskiego. Jego reakcja zaskoczyła nawet Jose Mourinho

Pod koniec meczu doszło do kuriozalnej sceny z udziałem Nicoli Zalewskiego. Podopieczny Jose Mourinho w 86. minucie spotkania chciał dośrodkować w pole karne i pomóc swojej drużynie zdobyć bramkę. Niestety, jego próba zakończyła się niepowodzeniem. Piłkarza nie dość, że nie doleciała do żadnego z piłkarzy AS Roma, to na dodatek znalazła się poza boiskiem. Reakcja reprezentanta Polski zszokowała nie tylko kibiców, ale również trenera "Giallorossi".

Pochodzący z Tivoli zawodnik po nieudanym zagraniu z rozczarowaniem... ściągnął spodenki. Jose Mourinho widząc zachowanie swojego podopiecznego machnął jedynie ręką i bezradnie osunął się na fotelu.

AS Roma będzie miała jeszcze okazję zrewanżować się za porażkę z Feynooordem. Drugi mecz ćwierćfinałowy Ligi Europy odbędzie się w czwartek 20 kwietnia o godzinie 21.00. Włosi będą mieli swego rodzaju przewagę, tym razem zagrają bowiem przed własną publicznością na Stadio Olimpico w Rzymie.

Sukcesy Zalewskiego w barwach AS Roma

Nicola Zalewski pierwsze kroki jako piłkarz stawiał w szkółce USD Zagarolo. Reprezentant Polski szybko przyciągnął uwagę przedstawicieli AS Roma, którzy postanowili wziąć utalentowanego zawodnika pod swoje skrzydła. W 2011 roku Zalewski trafił do juniorskich zespołów "Giallorossi". W 2021 roku zadebiutował w pierwszym zespole Romy podczas rewanżowego meczu półfinałowego Ligi Europy z Manchesterem United. Wówczas spotkanie zakończyło się wynikiem 3:2 dla włoskiej drużyny. Od tamtej pory Zalewski w barwach AS Roma zwyciężył w Lidze Konferencji Europy w sezonie 2021/2022. Teraz ma szansę na triumf w Lidze Europy.

Nicola Zalewski / AFP

