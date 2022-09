Kontrowersyjne zachowanie Ronaldo. Ratowniczka prawie dostała w twarz!

Cristiano Ronaldo w ostatnich tygodniach pełnił w Manchesterze United zaledwie rolę rezerwowego, a wszystko to miało związek z zamieszaniem, które gracz sam wywołał wokół siebie, chcąc jak najszybciej odejść z ekipy z Old Trafford. Opuszczenie sezonu przygotowawczego, konflikt z zarządem, kłębiące się wokół piłkarza plotki i w końcu raczej mierna forma na murawie - to wszystko złożyło się na fakt, że w drużynie Erika ten Haga mógł jak dotychczas liczyć przede wszystkim co najwyżej na funkcję swoistego "dżokera".

Mecz "Czerwonych Diabłów" z Sheriffem Tyraspol w Lidze Europy okazał się jednak inny. "CR7" znalazł się w pierwszej jedenastce i można śmiało rzec, że odpłacił menedżerowi za to zaufanie najlepiej jak potrafił - czyli zdobyciem bramki.

Liga Europy. Manchester United ze spokojnym zwycięstwem nad Sheriffem Tyraspol

Wynik meczu otworzył w 17. minucie Jadon Sancho, który podobnie jak w nie tak dawnym starciu z Liverpool F.C. popisał się świetną kontrolą piłki na małej przestrzeni w polu karnym rywali i po szybki zwodzie pokonał bramkarza Maksyma Kowala. Jeszcze przed przerwą drugiego i - jak się potem okazało - ostatniego w tym starciu gola strzelił właśnie Ronaldo, który był bezbłędny przy podyktowanym rzucie karnym.

Portugalczykowi nie zabrakło zimnej krwi w tamtym fragmencie potyczki, ale już parę chwil potem wykazał się zdecydowanie mniejszym spokojem - i mogło się to skończyć naprawdę dużym skandalem. Brakowało do niego dosłownie... paru centymetrów.

Nieostrożny jak Cristiano Ronaldo. Prawie doprowadził do... spoliczkowania fanki

Kiedy piłkarze obu zespołów schodzili do szatni na przerwę, do Ronaldo podeszła ratowniczka medyczna, chcąc zrobić sobie z futbolistą pamiątkowe zdjęcie. Gracz nie miał jednak wyraźnie ochoty na żadne fotografie, bo zdecydowanym, zamaszystym ruchem ręki spróbował odtrącić wyciągniętą w jego kierunku dłoń. Zrobił to jednak w taki sposób, że było bardzo blisko, by wymierzył niechcący kobiecie policzek. Wszystko zarejestrowały kamery znajdujące się na stadionie w Kiszyniowie, gdzie rozgrywano spotkanie:

Trzeba stwierdzić jasno - piłkarze nie mają obowiązku pozować do zdjęć z fanami, a chwila między jedną połową meczu, a drugą, nie jest najlepszym momentem, by nagabywać zawodników, którzy cały czas muszą utrzymywać pewną koncentrację. Niemniej "Cris" powinien był zachować zdecydowanie więcej ostrożności.

Manchester United niebawem zagra w derbach z City. Jaka będzie rola Ronaldo?

Czy Ronaldo znów wystąpi od pierwszej minuty w kolejnym spotkaniu Manchesteru United? Nie można tego wykluczyć, zwłaszcza że w związku z pewnymi zmianami w terminarzu Premier League kolejny mecz "Czerwone Diabły" zagrają z naprawdę mocnym rywalem, Manchesterem City.

W Lidze Europy zmierzą się z kolei za kilka tygodni z cypryjską Omonią Nikozja. W grupie E naturalnie jest jeszcze jedna drużyna - Real Sociedad, z którym MU przegrało 0-1 na inaugurację rozgrywek.