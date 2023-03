Kanonada zespołu Polaka! Żadnej litości, siedem goli strzelonych

O godzinie 18:45 kibicom swoich zespołów pokazali się Wojciech Szczęsny i Sebastian Szymański. Juventus pokonał Freiburg 2:0 i niezagrożony awansował do ćwierćfinału Ligi Europy. Ekipa z Turynu miała od 44. minuty ułatwione zadanie z powodu czerwonej kartki Manuela Guelde. Polski bramkarz rozegrał całe spotkanie, notując cztery interwencje. Arkadiusz Milik nie znalazł się w kadrze "Starej Damy" z powodu dalszego leczenia urazu uda.

Odnotować należy także odpadnięcie Sivassporu Karola Angielskiego po porażce 1:4 z Fiorentiną (1:5 w dwumeczu). 26-latek nie został wybrany do kadry meczowej ani w pierwszym starciu, ani w rewanżu.

O 21:00 do akcji wkroczył Nicola Zalewski. AS Roma przypilnowała dwubramkowej przewagi i bezbramkowo zremisowała z Realem Sociedad. Polak wszedł na plac gry w 42. minucie, zmieniając kontuzjowanego Ricka Karsdorpa i wchodząc na jego pozycję prawego wahadłowego. Jordan Majchrzak nie został powołany na to spotkanie, choć trudno się temu dziwić - w pierwszym zespole ma na koncie 13 minut.