Jose Mourinho zakpił z holenderskiego dziennikarza. Padły zaskakujące słowa

W czwartkowy wieczór Feyenoord Rotterdam pokonał na swoim boisku AS Roma 1-0 po bramce Matsa Wieffera w 53. minucie spotkania.

Jose Mourinho zakpił z holenderskiego dziennikarza

Występy portugalskiego trenera na ogół oznaczają jednak nieprzyjemności dla innych, a tym razem przekonał się o tym jeden z holenderskich dziennikarzy obsługujących spotkanie. Podczas pomeczowej konferencji prasowej przedstawiciel mediów zapytał Mourinho, co musi zrobić jego zespół, by jednak awansować do półfinału.