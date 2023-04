Jose Mourinho wypalił po awansie Romy. W taki sposób odpowiedział na zaczepki

Jose Mourinho ma na swoim koncie kolejny sukces jako szkoleniowiec AS Roma. "Giallorossi" pod wodzą Portugalczyka awansowali wczoraj do półfinału Ligi Europy po wyeliminowaniu Feyenoordu. 60-latek rozmawiając po meczu z dziennikarzami, był w doskonałym humorze i nie omieszkał skorzystać z okazji, by "zaczepić" Antonio Cassano, który w ostatnim czasie niepochlebnie wypowiadał się na jego temat.