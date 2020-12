Manchester United przegrał 2-3 z RB Lipsk w ostatniej serii spotkań fazy grupowej Ligi Mistrzów, zachował jednak szansę na grę w Lidze Europy. Między innymi ta okoliczność skłoniła Jose Mourinho, trenera Tottenhamu Hotspur, do skrytykowania zasad, które rządzą europejskimi pucharami.

Trzecie miejsce na koniec fazy grupowej Ligi Mistrzów gwarantuje drużynie, która je zajmie, dalszy udział w europejskich pucharach. Taki los spotkał między innymi Manchester United, który będzie grał w Lidze Europy. Okazji do skrytykowania formy byłego klubu i zasad rządzących europejskimi pucharami nie przepuścił "The Special One".

- Dobrze jest, gdy poprawia się jakość rozgrywek. Niesprawiedliwe jest to, że drużyna, która nie odnosi sukcesów w jednych rozgrywkach, dostaje szansę na pokazywanie się w innych - powiedział były trener między innymi Czerwonych Diabłów, ale także Chelsea FC, Interu Mediolan i Realu Madryt.

Koguty z Londynu biorą udział w zmaganiach Ligi Europy. W ostatniej serii spotkań fazy grupowej tych rozgrywek Hotspur zmierzą się z Royal Antwerp. Stawką meczu będzie zwycięstwo w grupie J. Obie drużyny dzięki wcześniejszym udanym występom, mają już zapewniony udział w kolejnej rundzie.

