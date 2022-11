Jest wielki hit z udziałem Barcelony! Znamy pary 1/16 Ligi Europy

Do losowania play-offów Ligi Europy przystąpiło 16 zespołów - 8 z drugich miejsc w grupach LE i 8 z trzecich miejsc grup Ligi Mistrzów. Rozstawione były te pierwsze drużyny.



Zespoły z Ligi Europy: PSV Eindhoven, Stade Rennais, AS Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, AS Monaco



Zespoły z Ligi Mistrzów: Ajax Amsterdam, Bayer Leverkusen, FC Barcelona, Sporting, RB Salzburg, Szachtar Donieck, Sevilla, Juventus