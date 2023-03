Mecz rozpoczął się po myśli londyńczyków, którzy objęli prowadzenie w 22. minucie. Gola strzelił William Saliba , finalizując głową celne dośrodkowanie z rzutu rożnego. Tuż za plecami Francuza do piłki wyskakiwał polski defensor, lecz został uprzedzony przez kolegę z drużyny.

Liga Europy. Arsenal zremisował ze Sportingiem. Debiut Jakuba Kiwiora

Niestety, Jakub Kiwior nie był tak aktywny kilkanaście minut później we własnym polu karnym. W efekcie piłka, która przeleciała nad jego głową, trafiła do Goncalo Inacio, a ten doprowadził do wyrównania.