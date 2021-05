Menedżer Manchesteru United, Ole Gunnar Solskjaer, nie spodziewa się, że kapitan drużyny zagra w finale LE z Villarrealem - informuje BBC Sport. Harry Maguire nabawił się wcześniej urazu kostki w ligowym meczu.

"Chodzi, ale od tego jest jeszcze długa droga do biegania" - powiedział Solskjaer zagadnięty przez dziennikarzy o stan zdrowia Maguire'a.

"Damy mu każdą szansę, ale nie sądzę, że zobaczymy go w Gdańsku" - dodał Norweg. Jak jednak podkreślił, choć kapitana "Czerwonych Diabłów" kibice nie zobaczą na murawie, to będzie miał on swój wkład w przygotowania zespołu przed finałem Ligi Europy i przybędzie wraz z kolegami do Polski.



Manchester United ma przed sobą jeszcze mecz w lidze

Przed United jest jeszcze ostatni mecz sezonu w Premier League. Ekipa z Manchesteru zmierzy się na wyjeździe z Wolverhampton Wanderers. Będzie to ostatni mecz "Wilków" z Nuno Espirito Santo w roli szkoleniowca.



Potyczka z Hiszpanami

W Gdańsku "Czerwone Diabły" zmierzą się z Villarrealem - "Żółta Łódź Podwodna" w półfinale LE wyeliminowała Arsenal. Starcie odbędzie się w środę 26 maja.

Manchester United już raz sięgnął po puchar Ligi Europy. W 2017 roku "Czerwone Diabły" pokonały w finale Ajax Amsterdam.

Zdjęcie Harry Maguire urazu nabawił się 9 maja w meczu Premier League z Aston Villą / NICK POTTS/AFP/East News / East News

