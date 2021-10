Po dwóch kolejkach fazy grupowej Ligi Europy Legia Warszawa rozgościła się na fotelu lidera tabeli. Rywale musieli wziąć się w garść, by gonić mistrzów Polski. Taki plan mieli zapewne piłkarze Leicester City, lecz środowy mecz nie rozpoczął się po ich myśli.



W 11. minucie Alexander Sobolev uderzył z narożnika pola karnego i cieszył się z gola. Kasper Schmeichel miał w tej sytuacji sporego pecha - rykoszet bowiem kompletnie go zmylił, uniemożliwiając skuteczną interwencję.



Tuż przed przerwą stadion Spartaka znów "eksplodował". W 44. minucie gospodarze wykorzystali fatalną stratę Caglara Soyuncu. Piłkę przejął Victor Moses, dograł ją do niepilnowanego Jordana Larssona i było już 2-0.

Spartak Moskwa - Leicester City: Patson Daka show

Drużyna Spartaka prawdopodobnie myślała już o tym, jak utrzymać po przerwie dwubramkowe prowadzenie. To był błąd. Do akcji wkroczył bowiem nagle Patson Daka, który już przed przerwą zdobył bramkę kontaktową, a w ciągu dziewięciu minut drugiej połowy wyprowadził dwa kolejne skuteczne "ciosy", dzięki czemu "Lisy" cieszyły się z prowadzenia.

Po skompletowaniu hat-tricka Daka wciąż nie miał dość i w 79. minucie - jak się wydawało - dobił rywala, dobrze finalizując błyskotliwą kontrę piłkarzy z Anglii.

Nie był to jednak jeszcze nokaut, a emocje przywrócił drugi gol Soboleva z 86. minuty. Gospodarze nie zdołali już jednak doprowadzić do wyrównania. Ekipa Leicester City zwyciężyła 4-2 i wskoczyła na drugie miejsce w tabeli grupy C Ligi Europy.

Liga Europy

2021-10-20 16:30 | Stadion: Otkrytiye Arena | Arbiter: Anastasios Sidiropoulos Spartak Moskwa Leicester City 3 4 DO PRZERWY 2-1 A. Sobolew 11',86' J. Larsson 44' P. Daka 45',48',54',78'

3 4 Spartak Moskwa Leicester City Schmeichel Amartey Söyüncü Evans Pereira Tielemans Soumaré Thomas Maddison Iheanacho Daka 4 Maksimienko Rasskazow Dżikija Gigot Litwinow Moses Larsson Bakajew Ayrton Zobnin Sobolew 2 SKŁADY Spartak Moskwa Leicester City Aleksandr Maksimienko Kasper Peter Schmeichel Nikołaj Rasskazow Daniel Amartey Gieorgij Dżikija Caglar Soyuncu Samuel Gigot 82′ 82′ Jonathan Grant Evans 33′ 33′ Rusłan Litwinow 30′ 30′ 60′ 60′ Ricardo Domingos Barbosa Pereira Victor Moses 65′ 65′ Youri Tielemans 44′ 44′ 90′ 90′ Carl Henrik Jordan Larsson 88′ 88′ Boubakary Soumaré 68′ 68′ Zielimchan Bakajew 82′ 82′ Luke Thomas . Ayrton James Maddison 69′ 69′ Roman Zobnin Kelechi Promise Iheanacho 11′, 86′ 11′, 86′ Aleksandr Sobolew 45′, 48′, 54′, 78′ 45′, 48′, 54′, 78′ Patson Daka REZERWOWI Artiom Rebrow Eldin Jakupovic Aleksandr Selichow Danny Ward Ilia Gaponow Filip Benković Andriej Jeszczenko 82′ 82′ Ryan Bertrand Ilja Kutiepow Timothy Castagne 69′ 69′ Michaił Ignatow 82′ 82′ Jannik Vestergaard 90′ 90′ 90′ 90′ Aleksandr Łomowicki 60′ 60′ Marc Albrighton Stepan Melnikov Harvey Lewis Barnes 68′ 68′ Quincy Anton Promes 65′ 65′ Hamza Choudhury Kiernan Dewsbury-Hall Ademola Lookman Jamie Vardy

