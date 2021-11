Specjalny dokument w sprawie podpisał szef resortu, Gerald Darmanin. Ruch ten argumentowany jest, jak czytamy, "powtarzającymi się incydentami o faszystowskim charakterze". Fanom Lazio nie wolno wjechać do Francji ani indywidualnie, ani w zorganizowanych grupach. Ci, którzy przebywają na terytorium kraju na stałe mają z kolei zakaz wjazdu do Marsylii. Przypomniano, że podczas ostatniej wizyty fanów klubu z "Wiecznego Miasta" w 2018 roku doszło do starć z kibiców, a cztery osoby zostały zaatakowane nożem.

Lazio odpowiada

Oświadczenie w sprawie wydały już władze Lazio, które tego typu zapis uważają za nieakceptowalny. "Wprowadzenie rozporządzenia na terenie całego kraju i jego uzasadnienie są zaskakujące. Lazio nie może zaakceptować takiego ruchu wobec wszystkich kibiców, a także samego zespołu, walczącego z przejawami dyskryminacji na stadionach i poza nimi" - czytamy.



Klub oczekuje ze strony francuskiego rządu szczegółowych wydarzeń.



Olympique Marsylia zagra z Lazio Rzym 4 listopada o 21:00. Pierwszy mecz tegorocznej edycji Ligi Europy między tymi drużynami zakończył się bezbramkowym remisem.



