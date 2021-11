Liga Europy: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Pojedynek w Marsylii zapowiadany był jako starcie dwóch snajperów - Arkadiusza Milika oraz Ciro Immobile. Obaj rozpoczęli spotkanie od pierwszej minuty.

Oba zespoły bezpośrednio rywalizują o awans. Liderem grupy jest turecki Galatasaray, natomiast Lazio zajmuje drugie miejsce, mając tylko punkt przewagi nad Marsylią.

Początek spotkania był dość wyrównany, a piłkarze Lazio starali się odcinać Milika od podań. Uderzenia z dystansu spróbował za to Dmitri Payet, lecz został zablokowany.



Kilka minut później Payet groźnie uderzał sprzed pola karnego, przenosząc piłkę nad poprzeczką.

Arkadiusz Milik wywalczył i wykorzystał rzut karny

Milik z bardzo dobrej strony pokazał się w 18. minucie. Po dośrodkowaniu w pole karne uprzedził obrońcę i oddal bardzo groźne uderzenie głową. Uderzył znakomicie - "kozłem" i to tuż przy słupku. Na jego nieszczęście w bramce doskonale spisał się Thomas Strakosha.



Dziesięć minut później Milik był faulowany w polu karnym Lazio! Obrońca rywala złapał go za ramię, powodując upadek. Sędzia długo analizował sytuację w systemie VAR, ale w końcu podyktował "jedenastkę"!

Do piłki podszedł sam poszkodowany. Milik nie pomylił się! Uderzył mocno, płasko i tuż przy słupku!



Zdjęcie W taki sposób Arkadiusz Milik wykorzystał rzut karny / ALEXANDRE DIMOU / PAP/EPA

Dwa ciosy Lazio i riposta Payeta

Sporo zamieszania było w doliczonym czasie pierwszej połowy. Wówczas piłkę do bramki Olympique skierował Felipe Anderson i sędzia pierwotnie odgwizdał spalonego. VAR zmienił jednak jego decyzję i gol Andersona został uznany. W piątej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy Lazio wyrównało na 1-1!

Lazio potrzebowało zaledwie czterech minut drugiej połowy, by wyjść na prowadzenie. Błąd popełnił Saliba, tracąc piłkę pod swoim polem karnym. Przejął ją Ciro Immobile i z zimną krwią wykorzystał sytuację sam na sam!



Im bliżej było końca meczu, tym bardziej nacierał Olympique. I w 82. minucie Marsylia doprowadziła do wyrównania! Udział przy golu miał Milik, którego strzał z bliskiej odległości do bramki dobił Payet.

W końcówce meczu Payet mógł jeszcze zdobyć zwycięską bramkę pięknym uderzeniem zza pola karnego - trafił w poprzeczkę! Chwilę później w niezłej sytuacji spudłował Milik.



Olympique Marsylia - Lazio Rzym 2-2 (1-1)

Bramki: 1-0 Milik (33.), 1-1 Felipe Anderson (45+5.), 1-2 Immobile (49.), 2-2 Payet (82.).



Liga Europy

2021-11-04 21:00 | Stadion: Orange Vélodrome | Arbiter: José María Sánchez Martínez STATYSTYKI Olympique Marsylia Lazio Rzym 2 2 Posiadanie piłki 66,4% 33,6% Strzały 17 6 Strzały na bramkę 6 5 Rzuty rożne 7 2 Faule 7 14

2 2 Olympique Marsylia Lazio Rzym López Rongier Saliba Ćaleta-Car Peres Guendouzi Ünder Kamara Lirola Payet Milik Strakosha Lazzari Felipe Acerbi Hysaj Alberto Bašić Leiva Anderson Immobile Pedro SKŁADY Olympique Marsylia Lazio Rzym Pau López Sabata Thomas Strakosha 79′ 79′ Valentin Rongier 26′ 26′ Manuel Lazzari William Alain André Gabriel Saliba Luiz Felipe Ramos Marchi Duje Caleta-Car 32′ 32′ Francesco Acerbi Luan Peres Petroni Elseid Hysaj Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié 75′ 75′ Romero Alconchel Luis Romero Cengiz Ünder 53′ 53′ Toma Bašić 55′ 55′ Boubacar Bernard Kamara 52′ 52′ Lucas Pezzini Leiva 85′ 85′ Pol Mikel Lirola Kosok 45′ 45′ 70′ 70′ 75′ 75′ Felipe Anderson Pereira Gomes 82′ 82′ 90′ 90′ Dimitri Payet 49′ 49′ 43′ 43′ Ciro Immobile 33′ (k.) 33′ (k.) Arkadiusz Milik 36′ 36′ Rodriguez Pedro REZERWOWI Steve Mandanda Alessio Furlanetto Simon Brady Ngapandouetnbu Jose Manuel Reina Jordan Kévin Amavi Patricio Gabarron Leonardo Julián Balerdi Rossa 26′ 26′ Adam Marušić Álvaro González Soberón Ştefan Daniel Radu 85′ 85′ Pape Alassane Gueye 75′ 75′ Jean-Daniel Akpa 55′ 55′ 86′ 86′ Amine Harit 52′ 52′ Danilo Cataldi Gerson Santos da Silva Gonzalo Escalante Konrad De La Fuente 53′ 53′ Sergej Milinković-Savić Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng Luka Romero Bezzana Luis Henrique Tomaz de Lima 75′ 75′ Raul Moro Prescoli Vedat Muriqi

Zdjęcie Arkadiusz Milik cieszy się ze zdobycia bramki / ALEXANDRE DIMOU / PAP/EPA

