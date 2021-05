Gdańsk czeka na finał Ligi Europy. Przygotowania idą pełną parą

26 maja na Polsat Plus Arenie Gdańsk rozegrany zostanie finał Ligi Europy, w którym Manchester United zagra z Villarrealem. W mieście pojawi się po 2 tys. kibiców obu zespołów, dla których przygotowano specjalne atrakcje. Fani piłki nożnej m.in. zobaczą trzymetrową replikę pucharu LE.

Manchester United w finale Ligi Europy wystąpi po czteroletniej przerwie. W 2017 roku pokonał Ajax Amsterdam 2:0. W ubiegłym roku w półfinale angielska drużyna uległa Sevilli.

Hiszpański Villarreal, który ze względu na charakterystyczny kolor strojów nazywany jest "Żółtą Łodzią Podwodną", w finale europejskich rozgrywek zagra po raz pierwszy w historii - nie licząc Pucharu Intertoto.

Finał LE już w środę

Zawodnicy obu drużyn wybiegną na murawę stadionu w środę o godzinie 21. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na trybunach będzie mogło być zajęte 25 procent miejsc. Zatem na żywo mecz obejrzy 9,5 tysięcy kibiców, w tym po 2 tys. z Hiszpanii i Anglii.

Piłkarze obu zespołów pojawią się w Gdańsku na początku przyszłego tygodnia, gdyż w weekend czekają ich ostatnie rozgrywki ligowe.

Wiadomo, że ekipa Ole Gunnara Solskjæra wyląduje w Gdańsku w poniedziałek, 24 maja. Godzina przylotu "Czerwonych Diabłów" utrzymywana jest w tajemnicy. Z Rębiechowa piłkarze zostaną przewiezieni do Hotelu Gdańsk przy ul. Szafarnia, gdzie spędzą dwie noce. Przedmeczowe treningi przeprowadzą na Stadionie Miejskim w Gdyni oraz na Polsat Plus Arenie, oczywiście bez udziału publiczności. Po środowym meczu, wprost ze stadionu, pojadą na lotnisko i odlecą do domu.

Villarreal zawita do stolicy Pomorza we wtorek rano. Drużyna zamieszka w sopockim hotelu Marriott Resort & Spa i przeprowadzi tylko jeden przedmeczowy trening na Polsat Plus Arenie. Hiszpanie, podobnie jak zawodnicy Manchesteru, od razu po spotkaniu pojadą na lotnisko.

Część fanów przybędzie do Gdańska dzień przed finałem

Większość kibiców, zarówno "Czerwonych Diabłów", jak i "Żółtej Łodzi Podwodnej", pojawi się w Gdańsku w dniu finałowego meczu. Natomiast ok. 400-osobowa grupa fanów hiszpańskiego klubu przybędzie już we wtorek.

"Ci, którzy lotami czarterowymi przylecą w dniu meczowym, będą odprawiani w dwóch terminalach: kibice Villarrealu w starym terminalu pierwszym, a Manchesteru w drugim. Zgodnie z zasadą, którą wprowadziła UEFA, loty czarterowe muszą być powiązane z wyczarterowanymi autokarami. W związku z tym pod terminalem nr 1 podstawione będą autokary dla kibiców Villarrealu, zaś na pętli autobusowej specjalne autokary czekać będą na kibiców angielskich. Autobusy zawiozą fanów obu drużyn bezpośrednio na stadion" - poinformował Zbigniew Weinar, koordynator przygotowań Gdańska do finału Ligi Europy.

Z przystadionowych parkingów będą z kolei kursowały autobusy wahadłowe, które przetransportują kibiców do centrum miasta.

"Część autobusów będzie dojeżdżać do przystanku zlokalizowanego przy ul. Bogusławskiego, w okolicy Katowni. W założeniu pojazdy te mają przewozić kibiców Villarrealu. Fani drużyny przeciwnej zostaną przewiezieni na parking przy ul. Długie Ogrody" - wyjaśnił Jędrzej Sieliwończyk z gdańskiego magistratu.

W Gdańsku zorganizują specjalne kursy komunikacji zbiorowej

Zapewne część kibiców znajdzie czas, by przed finałem zajrzeć do Śródmieścia ponad tysiącletniego grodu nad Motławą, napić się piwa, zrobić pamiątkowe zdjęcia i pośpiewać klubowe piosenki. Miasto przygotowało dla nich specjalne aplikacje, w języku angielskim i hiszpańskim, gdzie wyszczególniono 10 miejsc, które warto w Gdańsku zobaczyć.

Bramy stadionu zostaną otwarte dla wszystkich kibiców o godz. 18. Jak poinformował Sieliwończyk, docelowy transport na mecz rozpocznie się o godz. 17.30.

"Zorganizowani kibice, którzy wcześniej dostali się do Śródmieścia autobusami wahadłowymi, wrócą na stadion w ten sam sposób. Natomiast dla pozostałych będzie uruchomiona linia tramwajowa T60. Tramwaj ten będzie kursował z przystanku Brama Wyżynna, zatrzyma się tylko na przystanku Dworzec Główny, dojeżdżać będzie bezpośrednio na przystanek Stadion" - przekazał.

Dodatkowo w dniu meczu od godz. 18 z Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy będzie kursował autobus linii Airport Express. Dzięki temu połączeniu wszyscy ci, którzy przylecą do Gdańska na krótko przed meczem, będą mogli sprawnie dostać się bezpośrednio na stadion.

"Po meczu ponownie kursować będą linie wahadłowe do centrum, tramwaj T60 oraz linia Airport Express, którą będzie można dojechać na gdańskie lotnisko. Dla kibiców, którzy w okolicach stadionu będą oczekiwać na swoje połączenie, przygotowany będzie catering oraz toalety" - dodał Sieliwończyk.

Od 25 do 27 maja każdy pasażer posiadający bilet wstępu na mecz w wersji papierowej lub w aplikacji mobilnej będzie mógł bezpłatnie podróżować po Gdańsku pojazdami komunikacji miejskiej. Uprawnienie dotyczy również pociągów SKM i PolRegio na obszarze Trójmiasta.





Specjalne atrakcje dla kibiców

Choć trwająca pandemia uniemożliwia organizację wielu imprez towarzyszących, nie zabraknie atrakcji, które uświetnią to wielkie, sportowe wydarzenie. Jedną z nich jest ogromny puchar Ligi Europy, który zagościł na Moście Zielonym. Jego odsłonięcia dokonali w sobotę prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz kierownik projektu finału Ligi Europy UEFA w Gdańsku Tom Fehler.

Makieta jest wierną kopią oryginalnego pucharu, który trafi w ręce zwycięskiej drużyny. Replika trofeum razem z postumentem ma 3 metry wysokości, średnica dolnej części to 120 cm, natomiast górna krawędź w najszerszym miejscu ma 125 cm. Na podstawie umieszczono logo gdańskiego finału Ligi Europy. Po zmroku obiekt będzie dodatkowo podświetlany. Będzie on dostępny do czwartku (27 maja) do godz. 10.

Kolejną atrakcją są kubiki, które można spotkać w czterech miejscach w obrębie centrum Gdańska. Jeden z finałowych boksów ustawiony został między Złotą Bramą a Katownią, drugi na Długim Targu w okolicy Fontanny Neptuna, kolejne dwa znajdują się na ul. Stągiewnej i na Targu Rybnym. Przedstawiają zarówno zdjęcia obu drużyn, jak i charakterystyczną, pomarańczowo-czarną grafikę gdańskiego finału LE.

Na głównych arteriach komunikacyjnych stolicy Pomorza pojawiło się 2 tys. flag - tysiąc z logo wydarzenia i po 500 z herbami finalistów - Villarrealu i MU.

Gdańsk czekał rok

Wszystkie niezbędne informacje o meczu są dostępne na stronie visitgdansk.com.

Pierwotnie finał Ligi Europy miał się odbyć w Gdańsku w ubiegłym roku, ale z powodu pandemii decydującą fazę rozgrywek - od ćwierćfinału - przeprowadzono w formie turnieju w Niemczech. W finale, który odbył się w Kolonii Sevilla pokonała Inter Mediolan 3:2.