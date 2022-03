FC Barcelona nie była w stanie pokonać Galatasaray Stambuł na Camp Nou w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Europy. Teraz Blaugrana musi znaleźć sposób na wywiezienie zwycięstwa z tureckiej ziemi, jeśli chce powalczyć o ostatnie możliwe do wygrania w tym sezonie trofeum. Czy Galatasaray stać na niespodziankę i wyeliminowanie uznanej marki?

Galatasaray - Barcelona. O której godzinie dzisiaj mecz?

Galatasaray Stambuł przed meczem z Barceloną może być pełne optymizmu, bowiem przywiozło z Katalonii korzystny rezultat. Pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Europy zakończył się bezbramkowym remisem, choć to Barcelona dominowała na boisku i była lepsza we wszelkich statystykach. Co ciekawe bohaterem Galatasaray był wypożyczony właśnie z Blaugrany golkiper - 23-letni Inaki Pena, który jest wychowankiem hiszpańskiego zespołu. Galatasaray przed kilkoma dniami pokonało w ekstraklasie tureckiej w derbach Stambułu Besiktas 2-1. Galatasaray to obecnie 11. drużyna ligi tureckiej z 38 punktami w dorobku i traci 12 punktów do podium.

FC Barcelona kontynuuje serię czterech zwycięstw w lidze hiszpańskiej i obecnie z 51 punktami plasuje się na trzecim miejscu. Duma Katalonii traci 15 "oczek" do prowadzącego Realu Madryt, ale ma rozegrane jedno spotkanie mniej. Barcelona w poprzedniej kolejce w rodzimych rozgrywkach wygrała u siebie 4-0 z Ossasuną, a dwie bramki zdobył Ferran Torres. Spotkanie Galatasaray - Barcelona w ramach rewanżowego spotkania 1/8 finału Ligi Europy zostanie rozegrane w czwartek 17 marca. O której godzinie początek spotkania? Mecz Galatasaray - Barcelona rozpocznie się o godzinie 18.45.

Galatasaray - Barcelona. Gdzie oglądać w tv i online live stream? (Transmisja)

Transmisja meczu Galatasaray - Barcelona nie jest przewidziana w żadnej polskiej telewizji. Spotkanie Galatasaray - Barcelona można oglądać wyłącznie online live stream na platformie Viaplay. Relacja i wynik meczu Galatasaray - Barcelona na sport.interia.pl.

O której godzinie dzisiaj początek meczu Galatasaray - Barcelona? Godzina 18.45.

Transmisja TV z meczu Porto - Lyon: brak.

Gdzie oglądać online live stream z meczu Galatasaray - Barcelona? Viaplay.

Galatasaray - Barcelona - wynik "na żywo": sport.interia.pl.