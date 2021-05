UEFA potwierdziła liczbę kibiców na finale. 9,5 tysiąca kibiców obejrzy mecz o trofeum. Bilety podzielono na cztery kategorie cenowe.

Wielu w to wątpiło, a jednak to się dzieje. Finał Ligi Europy w Gdańsku 26 maja o godz. 21 odbędzie się z udziałem kibiców. Świadczy o tym informacja na stronie organizatora rozgrywek - UEFA. Podano również liczbę fanów piłki nożnej, która będzie mogła obejrzeć to spotkanie - będzie to 9,5 tysiąca osób - niespełna czwarta część gdańskiego stadionu.

Do 7 maja na stronie UEFA.com (https://www.uefa.com/uefaeuropaleague/news/0269-12303ba16fe3-c366454b9740-1000--apply-for-final-tickets/?fbclid=IwAR2x_3wyqVULAots3Ib0ihXObegzmBDz3Gi7sfiGKEvnCuzrTgVd5IwsX6Y) można aplikować o bilety na ten mecz. Każdy wnioskujący może ubiegać się o dwie wejściówki. Kibicom obu finalistów zostanie przyznane po dwa tysiące biletów, około 3,5 tysiąca dla tzw. "rodziny UEFA" (sponsorzy, przedstawiciele federacji krajowych, działacze itd.). Dwa tysiące biletów trafi do otwartej sprzedaży dla polskich kibiców.

UEFA podała ceny biletów. Oto one:



Kategoria 1 - 130 euro.

Kategoria 2 - 90 euro.

Kategoria 3 - 65 euro.

Kategoria 4 - 40 euro.