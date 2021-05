Konferencja prasowa przed meczem finałowym Ligi Europy Manchester United - Villarreal została przeprowadzona w trybie online, co nie znaczy że przedstawicielom angielskiego klubu humor nie dopisywał. Dziennikarze zwracali się do menedżera United, Ole Gunnara Solskjaera w zdrobniały sposób: "Ollie". Nie mogło zabraknąć nawiązań do pamiętnego finału Ligi Mistrzów, który odbył się dokładnie 22 lata przed jutrzejszym finałem. Wówczas na Camp Nou w Barcelonie Manchester United po dwóch golach w doliczonym czasie gry pokonali Bayern Monachium 2-1. Zwycięskiego gola dla angielskiego drużyny w 93. minucie zdobył dzisiejszy manager United, Ole Gunnar Solskjaer.

Solskjaer o niezwykłej liczbie

- To była niezapomniana noc. Jutrzejszy finał, tak jak wtedy, odbywa się 26 maja. Moje urodziny przypadają 26 dnia miesiąca, zresztą tak samo jak mojej żony. Do tego jutro są urodziny Sir Matta Busby'ego, legendarnego trenera United. Nie jestem specjalnie przesądny, ale traktuję te fakty jak dobry omen - powiedział na konferencji prasowej na gdańskim stadionie Polsat Plus Arena, Ole Gunnar Solskjaer, manager Manchesteru United.

- Pamiętam tamten lot do Barcelony, lecieliśmy Concordem, były okropne turbulencje, czułem się jakbym miał chorobę morską. Wczorajszy lot był w porównaniu z tamtym bardzo komfortowy - kontynuował wspominkowy wątek Ole Gunnar Solskjaer.

Konferencja prasowa odbyła się tuż przed ostatnią sesją treningową, przed finałem Ligi Europy w Gdańsku. Nie mogło zabraknąć pytania o sprawy kadrowe.

Manchester United z kontuzjami

- Niestety Anthony’ego Martiala nie ma z nami, nie pozwoliły mu na to kwestie zdrowotne. Z kolei Harry Maguire będzie w czasie dzisiejszych zajęć truchtał dookoła boiska, być może w późniejszym etapie treningu nasz obrońca dołączy do reszty zawodników - przyznał Solskjaer.

- Pracujemy razem już ponad dwa lata. Kończący się sezon był bardzo dobry w naszym wykonaniu, chcemy go dobrze podsumować i wygrać finał z Villarreal. To będzie nagroda dla mojej drużyny, która w przeciągu całych rozgrywek bardzo dobrze i ciężko pracowała. Jesteśmy głodni trofeum - powiedział przed meczem na Polsat Plus Arenie w Gdańsku, Ole Gunnar Solskjaer.

Solskjaer przyznał, że skład na finał Ligi Europy ogłosi w dniu meczu.

- Powiem rezerwowym, żeby byli na mnie wściekli, że ich nie wybrałem do składu. Ale gdy ich zawołam mają być gotowi i mają tę sportową złość pokazać na boisku - zaznaczył norweski szkoleniowiec.

- Mamy plan na to spotkanie, ale jestem pewien że to samo powie państwu trener Villarreal, Unai Emery. Plan planem, ale mogą zdarzyć się kartki, kontuzje, może paść gol w pierwszej minucie. Jesteśmy pewni swoich umiejętności, przyjechaliśmy tu by wygrać. Pracujemy w końcu dla najlepszego klubu na świecie - zakończył Ole Gunnar Solskjaer, manager Manchesteru United.

MS