Znamy szczegóły pobytu finalistów Ligi Europy w Gdańsku. Mecz Manchester United - Villareal w środę, 26 maja o godz. 21. Transmisja w Polsat Sport Premium 1.

Atmosfera w Gdańsku zaczyna przypominać tę z czasu Euro 2012. Czuć ekscytację związaną ze zbliżającym się piłkarskim świętem. Do nadmorskiego miasta przywieziono już cenne trofeum, jego ogromną replikę można podziwiać na Moście Zielonym w samym centrum miasta. Makieta jest wierną kopią oryginalnego pucharu, który trafi w ręce zwycięskiej drużyny. Na głównych ulicach Gdańska od kilku dni łopocą flagi finalistów. Razem dwa tysiące flag - tysiąc z logo wydarzenia i po 500 z herbami finalistów - Villarrealu i MU.





Obie drużyny zakończyły już rozgrywki ligowe. "Czerwone Diabły" zajęły drugie miejsce w Premier League, a "Żółta Łódź Podwodna" finiszowała siódma w La Liga.

Finał Ligi Europy. Man Utd - Villareal. Publiczność

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na trybunach będzie mogło być zajęte 25 procent miejsc. Zatem na żywo mecz obejrzy 9,5 tysięcy kibiców, w tym po 2 tys. z Hiszpanii i Anglii.



- Ci, którzy lotami czarterowymi przylecą w dniu meczowym, będą odprawiani w dwóch terminalach: kibice Villarrealu w starym terminalu pierwszym, a Manchesteru w drugim. Zgodnie z zasadą, którą wprowadziła UEFA, loty czarterowe muszą być powiązane z wyczarterowanymi autokarami. W związku z tym pod terminalem nr 1 podstawione będą autokary dla kibiców Villarrealu, zaś na pętli autobusowej specjalne autokary czekać będą na kibiców angielskich. Autobusy zawiozą fanów obu drużyn bezpośrednio na stadion - poinformował Zbigniew Weinar, koordynator przygotowań Gdańska do finału Ligi Europy.

Z przystadionowych parkingów będą z kolei kursowały autobusy wahadłowe, które przetransportują kibiców do centrum miasta.

Drugi raz w historii zdarza się, że finał rozgrywek o europejski puchar zostanie rozegrany w Polsce. Poprzednio tak ważny mecz odbył się sześć lat temu, 27 maja 2015 r. na warszawskim Stadionie Narodowym. Wówczas po zaciętym meczu hiszpańska Sewilla (z Grzegorzem Krychowiakiem w składzie) pokonała 3-2 ukraiński zespół Dnipro Dnipropietrowsk. Zresztą piłkarze z andaluzyjskiej Sewilli mają na koncie aż sześć triumfów w drugich najważniejszych europejskich rozgrywkach pucharowych. Triumfowali też w poprzednim roku, gdy na skutek pandemii koronawirusa finał został przeniesiony z Gdańska do Niemiec.



Finał Ligi Europy. Man Utd - Villareal. Historia

Manchester United w finale Ligi Europy wystąpi po czteroletniej przerwie. W 2017 roku pokonał Ajax Amsterdam 2-0. Villarreal, w finale europejskich rozgrywek zagra po raz pierwszy w historii - nie licząc Pucharu Intertoto.

Ekipa trenera Ole Gunnara Solskjaera wyląduje w Gdańsku już dziś, w poniedziałek, 24 maja. Godzina przylotu "Czerwonych Diabłów" utrzymywana jest w tajemnicy. Z Rębiechowa piłkarze zostaną przewiezieni do Hotelu Gdańsk przy ul. Szafarnia, gdzie spędzą dwie noce. Obok tego hotelu już w niedzielne popołudnie zaparkowały trzy autobusy klubowe Manchesteru United. Przedmeczowe treningi piłkarze z wysp przeprowadzą na Stadionie Miejskim w Gdyni oraz na Polsat Plus Arenie, bez udziału publiczności. Po środowym meczu, wprost ze stadionu, pojadą na lotnisko i odlecą do domu.

Villarreal zawita do stolicy Pomorza we wtorek rano. Drużyna zamieszka w sopockim hotelu Marriott Resort & Spa i przeprowadzi tylko jeden przedmeczowy trening na Polsat Plus Arenie. Hiszpanie, podobnie jak zawodnicy Manchesteru, od razu po spotkaniu pojadą na lotnisko.

