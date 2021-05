Finał Ligi Europy. Manchester United przyleciał do Gdańska

Liga Europejska

Piłkarze Manchesteru United, którzy w środę o godz. 21.00 w finale Ligi Europy zagrają w Gdańsku z Villarreal CF, przylecieli w poniedziałek wieczorem do Trójmiasta i bezpośrednio z lotniska w Rębiechowie udali się do Hotelu Gdańsk nad Motławą. Ich rywale spodziewani są w Polsce we wtorek po 13.00.

