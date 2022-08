Eliminacje Ligi Europy. Znamy pary fazy play-off!

Paweł Czechowski Liga Europejska

Kwalifikacje drugich co do ważności klubowych rozgrywek europejskich zbliżają się powoli do końca - niebawem poznamy wszystkie zespoły, które będą miały szansę powalczyć o puchar Ligi Europy. Ostatnią prostą przed awansem do LE jest jednak runda play-off - tego, jak będą wyglądać rozegrane w jej ramach mecze, dowiedzieliśmy się we wtorek po godz. 13.00.

Zdjęcie Liga Europy / Getty Images