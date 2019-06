Polskie zespoły poznały ewentualnych rywali w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Europejskiej. Losowanie odbyło się w środę w Nyonie.

Zdjęcie Flavio Paixao, as Lechii Gdańsk /Fot. Piotr Dziurman/REPORTER /

Dzień wcześniej nasze zespoły poznały rywali w pierwszej rundzie. Legia Warszawa zmierzy się z Sant Julią z Andory lub Europa FC z Gibraltaru, a Cracovia - ze słowackim FC Dunajska Streda. Mecze zaplanowano na 11 i 18 lipca.

Reklama

25 lipca i 1 sierpnia rozegrana zostanie druga runda. Od niej rywalizację rozpocznie zdobywca Pucharu Polski - Lechia Gdańsk, która zmierzy się z lepszym z pary Inter Turku - Broendby Kopenhaga, którego piłkarzem jest Kamil Wilczek. Nie jest najlepsze losowanie, choć mogło być zdecydowanie trudniej, bo Lechia mogła trafić na półfinalistę poprzednich rozgrywek - Eintracht Frankfurt.

Więcej szczęścia miała Legia. Jeśli awansuje do drugiej rundy, to zmierzy się w niej ze zwycięzcą pary FK Witebsk (Białoruś) - Kuopion Palloseura (Finlandia). Witebsk to czwarty zespół poprzedniego sezonu ligi białoruskiej, a KuPS w fińskich rozgrywkach był trzeci.

Na zwycięzcę rywalizacji Cracovii z FC Dunajska Streda czeka już ateński PAE Atromitos. To trudny przeciwnik, choć krakowianie mogli trafić na jeszcze bardziej wymagającego przeciwnika (np. na Espanyol Barcelona).

W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów walczyć będzie mistrz Polski - Piast Gliwice. Jego rywalem będzie BATE Borysów. Jeśli wygra dwumecz, to jego rywalem będzie albo północnoirlandzki Linfield FC, albo norweski Rosenborg BK. Gdyby Piast odpadł, to wówczas zagra w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy. Jego rywalem będzie albo irlandzki Dundalk, albo FK Riga.



W drugiej rundzie wszystkie polskie zespoły pierwsze mecze mają rozegrać na własnych stadionach, a rewanże na wyjazdach.



Aby awansować do fazy grupowej, trzeba przebrnąć przez czwartą rundę eliminacji.



W tym sezonie finał Ligi Europejskiej odbędzie się 27 maja 2020 w Gdańsku.

MZ



Liga Europejska - zobacz terminarz 1. rundy