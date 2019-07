Portugalski zespół SC Braga będzie ewentualnym rywalem Lechii Gdańsk w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Legia Warszawa, w przypadku awansu, zmierzy się ze słowackim DAC Dunajska Streda lub greckim Atromitosem Ateny. Losowanie tej fazy odbyło się dziś w Nyonie.

Spotkania trzeciej rundy odbędą się 8 i 15 sierpnia.

Lechia zagra z Bragą, jeśli w drugiej rundzie wyeliminuje w dwumeczu duńskie Broenby IF. Co ciekawe od lipca trenerem Bragi jest Ricardo Sa Pinto, do niedawna szkoleniowiec Legii.

Jeśli Legia wyeliminuje w drugiej rundzie fiński Kuopion Palloseura, w trzeciej rundzie zmierzy się z DAC Dunajska Streda lub Atromitosem Ateny. DAC w pierwszej rundzie wyeliminował Cracovię.

Ewentualne pierwsze mecze Lechia i Legia zagrają u siebie.

Wcześniej rozlosowano także pary trzeciej rundy tak zwanej ścieżki mistrzowskiej. Mistrz Polski Piast Gliwice, jeśli poradzi sobie z Riga FC, zmierzy się z gorszym z pary Crvena Zvezda Belgrad - HJK Helsinki, walczącymi w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.

