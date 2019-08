W ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej, Legia Warszawa mierzy się o awans do fazy grupowej tych rozgrywek z dowodzoną przez słynnego Stevena Gerrarda drużyną Rangers FC. Wicemistrzowie Polski nie są co prawda faworytem tego dwumeczu, co nie oznacza, że nie postarają się o wygraną, zwłaszcza przed własną publicznością.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia. Marko Veszović przed meczem z Glasgow Rangers. Wideo TV Interia

Link do relacji tekstowej na żywo

Reklama

Relacja dostępna także na urządzenia mobilne

"Legioniści" przystępują do pierwszego meczu z "Rangersami" podbudowani weekendowym zwycięstwem z Zagłębiem Lubin 1-0. Przewaga podopiecznych Aleksandara Vukovicia była w tamtym spotkaniu dość przekonująca, lecz w ostatnich minutach to "Miedziowi" mocniej zaatakowali rywala i byli bliscy zdobycia bramki wyrównującej.



Wicemistrzowie Szkocji natomiast rozprawili się natomiast w niedzielę w meczu Pucharu Ligi Szkockiej z drużyna East Fire 3-0. Droga polskich klubów do fazy grupowej europejskich pucharów jest długa i zwykle zbyt wymagająca, choć jak na razie Legia kroczy nią w tym roku dość pewnie, lecz bez gracji. Wicemistrz Polski wciąż nie stracił gola w meczach eliminacyjnych, ale swoją grą nie sprawiał dobrego wrażenia. Dość dobrze zaprezentował się dopiero przeciwko greckiemu Atromitosowi.

Rangers FC to najbardziej utytułowany szkocki klub, który 54 razy zdobywał mistrzostwo kraju. W sezonie 2007/08 drużyna z Glasgow dotarła do finału Pucharu UEFA, ale druga dekada XXI wieku zaczęła się koszmarnie. W 2012 roku zespół został ukarany degradacją na czwarty poziom rozgrywkowy. Powrót do Premiership zajął "The Gers" cztery sezony. Przed poprzednim zespół objął Steven Gerrard - były świetny pomocnik Liverpoolu i reprezentacji Anglii. Rangers na szkocki tron wrócić nie zdołali, mistrzem został ich odwieczny rywal - Celtic. Europejskich salonów są już jednak bardzo blisko, lecz na ich drodze stanąć może Legia.

Liga Europejska - terminarz, wyniki