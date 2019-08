Legia Warszawa poznała rywala w decydującej fazie eliminacji do Ligi Europejskiej. Wicemistrzowie Polski zmierzą się w niej z Rangers FC. Szkoci wyeliminowali FC Midtjylland, w czwartek wygrywając 3-1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Europejska. Legia uratowała honor polskich klubów i gra dalej. Wideo INTERIA.TV

Podopieczni byłego zawodnika Liverpoolu Stevena Gerrarda bronili przed własną publicznością zaliczki wywalczonej przed tygodniem w Danii. Rangersi pokonali wtedy Midtjylland aż 4-2 i niewiele wskazuje na to, by mieli roztrwonić tę przewagę w Glasgow.

Reklama

W pierwszym meczu wicemistrzowie Szkocji prowadzili już 3-0, a bramki strzelali Morelos, Aribo i Katic, ale Duńczycy w ciągu pięciu minut zdołali odpowiedzieć im dwoma trafieniami autorstwa Onyeki i Kaby. Ostatnie zdanie należało jednak do ekipy Gerrarda, a dokładniej do Arfielda, który ustalił wynik spotkania i dał swojej drużynie duży komfort przed rewanżowym starciem.

Gospodarze w rewanżu jednak wcale nie zamierzali się bronić i już w 14. minucie wyszli na prowadzenie. Ojo dograł płaskie podanie w pole karne, którego nie zdołał przeciąć Nicolaisen, a Morelos wpakował piłkę do siatki.



Kwadrans później Kolumbijczyk mógł skompletować dublet, ale jego mocny strzał z prawej strony pola karnego skutecznie sparował Hansen.

Duet Ojo-Morelos odegrał kluczową rolę także przy drugim golu Rangersów. Tym razem to ten drugi obsłużył idealnym podaniem młodzieżowego reprezentanta Anglii, który dopełnił formalności.



Tuż po zmianie stron Szkoci zdobyli trzecią bramkę. Po raz kolejny przyczyniła się do tego dwójka piłkarzy, którzy będą się śnić po nocach zawodnikom Midtjylland. Tak jak przy pierwszym trafieniu to Ojo wypatrzył w polu karnym swojego partnera, a Morelos tylko dołożył nogę i Duńczycy przegrywali już w dwumeczu pięcioma bramkami.

Piłkarze Midtjylland próbowali zmienić bardzo niekorzystny wynik, ale byli nieskuteczni. W końcu jednak udało im się strzelić honorowego gola. W 71. minucie Erik Sviatchenko zagrał na prawe skrzydło do Awera Mabila, który dośrodkował w pole karne, a tam Evander z pierwszej piłki trafił do siatki.

Morelos nie dokończył spotkania. Zszedł z boiska w 81. minucie z urazem, zastąpił go weteran Jermain Defoe.

Tak w decydującej fazie eliminacji Ligi Europejskiej Legia zagra z Rangers FC. Mecze odbędą się 22 i 29 sierpnia. Pierwszy w Warszawie.



Zdjęcie Alfredo Morelos (na drugim planie) był jednym z bohaterów w ekipie z Glasgow / Getty Images

Rangers FC - FC Midtjylland 3-1 (2-0)

Bramka: 1-0 Morelos (14.), 2-0 Ojo (39.), 3-0 Morelos (49.), 3-1 Evander (71.).



Liga Europejska

2019-08-15 20:45 | Stadion: Ibrox Stadium | Arbiter: M. Di Bello STATYSTYKI Glasgow Rangers FC Midtjylland 3 1 Posiadanie piłki 49% 51% Strzały 14 10 Strzały na bramkę 13 5 Rzuty rożne 4 2 Faule 9 12 Spalone 2 2

Liga Europejska - terminarz i wyniki



TB, Pawo