Eintracht Frankfurt i Glasgow Rangers pobiły unikalny rekord

Historia występów Glasgow Rangers w europejskich pucharach jest bardzo długa. Szkoci debiutowali już w 1956 roku meczami z francuskim zespołem OGC Nicea w Pucharze Europy. Nawiasem mówiąc, Eintracht Frankfurt zjawił się w Europie jeszcze wcześniej. Niemiecka drużyna zagrała w pierwszym, historycznym sezonie Pucharu Miast Targowych w 1955 roku. W sezonie 1959/1960 zagrała w Pucharze Europy i doszła aż do finału z Realem Madryt, przegranym 3-7.

Frankfurcka drużyna słynęła wtedy ze strzelania dużej liczby bramek. Przed dojściem do finału Pucharu Europy trafiła właśnie na Glasgow Rangers. Były to starcia półfinałowe, które Niemcy wygrali 6-1 u siebie i 6-3 na wyjeździe, przez co mieliśmy unikalny wynik dwumeczu 12-4.

Reklama

Eintracht Frankfurt i Glasgow Rangers trochę się naczekały

Było to ostatnie starcie obu tych ekip w pucharach, w których potem Eintracht Frankfurt występował nieregularnie. W 1980 roku zdobył jeszcze Puchar UEFA po wewnętrznym niemieckim finale wygranym w dwumeczu z Borussią Mönchengladbach. W XXI wieku Niemcy mieli jednak długie przerwy, np. niemal dekadę po 2007 roku.

62 lata czekania na kolejny pojedynek z rywalem w Europie to rekord w dziejach europejskiej piłki i pierwszy taki przypadek w dziejach. W finale Ligi Europy w Sewilli zespół Eintrachtu Frankfurt pokonał Glasgow Rangers rzutami karnymi po remisie 1-1.