Eintracht Frankfurt zremisował z Chelsea Londyn 1-1 w półfinale Ligi Europy. Rewanż 9 maja w Londynie.

Zdjęcie Główkuje Luka Jović, a piłka wpada do bramki Chelsea /PAP/EPA

Teoretycznym faworytami byli londyńczycy. Eintracht ostatnio słabo gra w Bundeslidze, w trzech poprzednich występach zdobył tylko dwa punkty, a grupa pościgowa (Borussia Moenchengladbach, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, VfL Wolfsburg) coraz bliżej.

Jednak "The Blues" musieli radzić sobie ze sporym osłabieniem. Operacji kolana musiał poddać się podstawowy obrońca Antonio Rudiger, któremu odnowił się uraz w meczu z Manchesterem United. Końcówkę sezonu Niemiec ma już z głowy.

Temperaturę pojedynku podgrzewał fakt, że naprzeciwko siebie stanęli napastnicy, którzy oddali najwięcej strzałów w bieżących rozgrywkach Ligi Europy. Mowa o Serbie Luce Joviciu z Eintrachtu i reprezentancie "Trójkolorowych" Olivierze Giroud z Chelsea.

2019-05-02 21:00 | Stadion: Commerzbank-Arena | Arbiter: C. Del Cerro Grande 1 1 Eintracht Frankfurt Chelsea Londyn Kepa Azpilicueta Christensen Luiz Emerson Jorginho Kanté Loftus-Cheek Pedro Giroud Willian Trapp Abraham Falette Hinteregger Vieira da Costa Gaćinović Kostić Fernandes Hasebe Rode Jović SKŁADY Eintracht Frankfurt Chelsea Londyn Kevin Trapp Kepa Arrizabalaga Revuelta David Ángel Abraham Cesar Azpilicueta Simon Falette 19′ 19′ Andreas Christensen Martin Hinteregger . David Luiz Danny Vieira da Costa Emerson Palmieri dos Santos 90′ 90′ Mijat Gaćinović Luiz Frello Jorginho Filip Kostić N'Golo Kanté 61′ 61′ 73′ 73′ Gelson Fernandes 83′ 83′ Ruben Loftus-Cheek 58′ 58′ Makoto Hasebe 45′ 45′ Rodriguez Pedro Sebastian Rode Olivier Giroud 23′ 23′ Luka Jović 61′ 61′ . Willian REZERWOWI Frederik Roennow Wilfredo Daniel Caballero Timothy Chandler Marcos Alonso Obite Evan N'Dicka Davide Zappacosta 90′ 90′ Jetro Willems Ross Barkley Jonathan de Guzmán 83′ 83′ Mateo Kovaczić Lucas Torró Marset 61′ 61′ Eden Hazard 73′ 73′ Gonçalo Mendes Paciencia Gonzalo Higuain

Podopieczni Maurizio Sarriego rozpoczęli mecz grą wysokim pressingiem, z czym gospodarze mieli duże trudności. W 4. min Kevina Trappa w bramce do wysiłku chciał zmusić N’Golo Kante, ale skończyło się tylko na strachu, bo uderzenie Francuza było tragiczne. Pierwszy moment w tym meczu frankfurtczycy mieli w 8. min, gdy Simon Falette posłał centrę na drugi słupek, ale Danny da Costa nie zdołał dojść do strzału.



W spotkanie o tak wysoką stawkę bardzo dobrze wszedł Ruben Loftus-Cheek. 23-letni Anglik siał popłoch w szeregach "Orłów", dryblując z dużą łatwością i swobodą.

W 23. minucie gospodarze rozbili akcję rywali na swojej połowie, ruszyli z kontrą i po dośrodkowaniu Filipa Kosticia kapitalną "główką" z 12 metrów popisał się Jović i dał prowadzenie Eintrachtowi.



Szybko mógł odpowiedzieć Pedro, jednak strzelił pół metra obok słupka.



Do kontrowersyjnej sytuacji doszło w 41. minucie, gdy Andreas Christensen popchnął wychodzącego na czystą pozycję Mijata Gaćinovicia. Piłkarz Eintrachtu mógł biec dalej, ale stanął i zaczął domagać się odgwizdania faulu. Sędzia ocenił jednak, że faulu nie było.

Po chwili groźny strzał na bramkę gospodarzy oddał z linii pola karnego Loftus-Cheek, jednak minimalnie spudłował.

"The Blues" atakowali i wyrównali, gdy kończyła się 45. minuta. Miejscowym nie udało się wybić piłki po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, futbolówka trafiła do Pedro, a ten strzelił nie do obrony z 13 metrów.

Na początku drugiej połowy doszło do niebezpiecznego zderzenia głowami Rode z Jorginho. Obaj byli lekko oszołomieni, ale mogli wrócić do gry. Krwawiące czoło piłkarza Chelsea wymagało jednak założenia opatrunku.



Londyńczycy powinni objąć prowadzenie w 55. minucie, gdy rozegrali ładną akcję na prawej stronie. Pedro wyłożył piłkę na ósmy metr, lecz nieatakowany przez rywali Loftus-Cheek kopnął nad poprzeczką. W poprzeczkę huknął z kolei David Luiz, gdy cztery minuty później strzelił z rzutu wolnego z ok. 25 metrów.

Piłkarze Chelsea zdominowali grę w drugiej połowie. Spychali rywali coraz bliżej bramki, a Eintrachtowi bardzo rzadko udawało się wyprowadzić piłkę ze swojej połowy. Kevin Trapp uratował swój zespół przed utratą gola w 77. minucie broniąc "główkę" Luiza.

Kibice Eintrachtu długo czekali na taką okazję, jaką w 85. minucie miał David Abraham. Mocno uderzył piłkę głową, ale nie trafił w bramkę.

W drugim równolegle rozgrywanym półfinale Arsenal pokonał w Londynie Valencię 3-1. Rewanże 9 maja o godz. 21. Finał 29 maja w Baku.

Mirosz



Półfinał:

Eintracht Frankfurt - Chelsea Londyn 1-1 (1-1)

1-0 Luka Jović (23. głową)



1-1 Pedro (45.)



STATYSTYKI Eintracht Frankfurt Chelsea Londyn 1 1 Posiadanie piłki 36% 64% Strzały 3 15 Strzały na bramkę 1 4 Rzuty rożne 4 11 Faule 14 7 Spalone 2 1