Dynamo Kijów przegrało z Villarreal FC 0-2 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Europy. W zespole gospodarzy 84 minuty rozegrał reprezentant Polski, Tomasz Kędziora.

Liga Europy

2021-03-11 18:55 | Stadion: NSK Olimpijs'kyj | Arbiter: Michael Oliver Dynamo Kijów Villarreal CF 0 2 DO PRZERWY 0-1 Pau Torres 30' Albiol 52'

Wbrew pozorom wskazanie faworyta tego spotkania nie należało do zadań łatwych. Bukmacherzy zwiastowali wprawdzie triumf ekipy hiszpańskiej, ale w tym sezonie to przecież Dynamo rywalizowało w fazie grupowej Ligi Mistrzów. I z tych elitarnych rozgrywek, zajmując trzecie miejsce w grupie, awansowało do fazy pucharowej Ligi Europy.

Tyle że w roli gospodarza kijowianie już w Champions League radzili sobie słabiej niż średnio. Po porażkach z Juventusem Turyn (0-2) i Barceloną (0-4) przyszło skromne zwycięstwo nad Ferencvaroszem. A w 1/16 finału LE domowe starcie z FC Brugge zakończyło się remisem 1-1.



Tym razem zespół z Tomaszem Kędziorą w składzie dotrzymywał kroku rywalom tylko do 30. minuty. Wtedy to - po zagraniu wzdłuż linii bramkowej Gerarda Moreno - Pau Torres wepchnął piłkę do siatki wślizgiem z kilku metrów i zrobiło się 0-1.



Wynik spotkania w 52.minucie ustalił Raul Albiol. Strzał głową z pięciu metrów Gerarda Moreno bramkarz Dynama, George Buschan, zdołał odbić przed siebie, ale wobec dobitki kapitana Villarrealu był już bezradny.





Gospodarze nie mieli prawa marzyć o sukcesie, skoro w całym meczu oddali ledwie jeden celny strzał. Rewanż w Hiszpanii, zaplanowany na 18 marca, wydaje się formalnością.





Dynamo Kijów - Villarreal FC 0-2 (0-1)

Bramki: 0-1 Pau Torres (30.), 0-2 Raul Albiol (52.)



0 2 Dynamo Kijów Villarreal CF Bushchan Kędziora Zabarnyi Syrota Mykolenko Sydorchuk Tsygankov Rodrigues Shaparenko Buyalskyi Besedin Rulli Foyth Albiol Torres Pedraza Trigueros Parejo Capoue Chukwueze Alcácer Moreno SKŁADY Dynamo Kijów Villarreal CF Heorhii Bushchan Gerónimo Rulli 84′ 84′ Tomasz Kędziora Juan Marcos Foyth Illia Zabarnyi 52′ 52′ Raul Albiol Oleksandr Syrota 30′ 30′ 46′ 46′ Pau Francisco Torres Vitalii Mykolenko 24′ 24′ Alfonso Pedraza Sag 9′ 9′ 68′ 68′ Serhiej Sydorczuk 85′ 85′ Manuel Trigueros Munoz Viktor Tsygankov Daniel Parejo Gerson Leal Rodrigues Gouveia 65′ 65′ Etienne Capoue 68′ 68′ Mykola Shaparenko 84′ 84′ Samuel Chimerenka Chukwueze Vitalii Buyalskyi 63′ 63′ Francisco Alcacer Garcia Artem Besedin 90′ 90′ Gerard Moreno Balaguero REZERWOWI Denis Bojko Sergio Asenjo Andres Sidcley Ferreira Pereira Filip Jörgensen 84′ 84′ Ołeksandr Karawajew 84′ 84′ Jaume Vicent Costa Jordá Oleksandr Tymchyk Pervis Josué Estupiñán Tenorio 68′ 68′ Oleksandr Andrievskyi 46′ 46′ José Ramiro Funes Mori Carlos María de Pena Bonino Gaspar Mario Mikkel Duelund 90′ 90′ Alejandro Baena Rodríguez Denis Harmasz 85′ 85′ Moisés Gómez Bordonado Bohdan Lednev Yeremi Jesús Pino Santos 68′ 68′ Volodymyr Shepelev 63′ 63′ Carlos Bacca Vladyslav Supryaha Daniel Raba Antolí Vladyslav Vanat

STATYSTYKI Dynamo Kijów Villarreal CF 0 2 Posiadanie piłki 50,9% 49,1% Strzały 7 13 Rzuty rożne 4 4 Faule 11 18 Spalone 4 1

UKi



