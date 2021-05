Dwaj chuligani z zarzutami po ataku na zagranicznych kibiców przed finałem Ligi Europy

Jak powiedziała w piątek rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk, policjanci doprowadzili do Prokuratury Gdańsk Śródmieście dwóch mężczyzn podejrzanych o napaść na angielskich kibiców, którzy we wtorek wieczorem siedzieli w ogródku restauracyjnym na Długim Targu.

"Obecnie trwają czynności w prokuraturze. Na razie nie udzielamy więcej informacji" - powiedziała Wawryniuk.

Policja postawiła zatrzymanym zarzut udziału w zbiegowisku, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

We wtorek wieczorem przed finałem Ligi Europy, który odbywał się dzień później, banda około 20-30 pseudokibiców Lechii Gdańsk napadła na fanów Manchesteru United siedzących w ogródku na Długim Targu. W napaści zostały pokrzywdzone trzy osoby.

Reklama

Chuligani po napadzie uciekli.

W środę policja zatrzymała pięciu mężczyzn (w wieku 21-37 lat) związanych z chuliganami Lechii Gdańsk. Dwaj zostali w piątek wypuszczeni na wolność.

Michał Sienkiewicz z biura prasowego KWP w Gdańsku poinformował PAP w piątek, że policjanci cały czas pracują nad sprawą.

"Zgodnie z prawem mamy 48 godzin na przekazanie zatrzymanego do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub jesteśmy zobligowani do zwolnienia go. Dlatego też dwóch zatrzymanych mężczyzn zostało zwolnionych. W żaden sposób nie przesądza to o winie lub też niewinności osób zatrzymanych. Cały czas intensywnie pracujemy nad sprawą, zbieramy kolejne materiały dowodowe, analizujemy zapisy z monitoringu - specjaliści z laboratorium kryminalistycznego pracują również nad poprawą jakości nagrań. Powołaliśmy również biegłego z zakresu antropologii w celu identyfikacji zamaskowanych osób" - dodał Sienkiewicz.

Funkcjonariusz pomorskiej policji podkreślił, że "w tej sprawie policja działa przede wszystkim operacyjnie i planowane są kolejne zatrzymania".

W piątek do Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zgłosi się kolejny podejrzewany o udział w tym zdarzeniu mężczyzna, jego przesłuchanie zaplanowane jest na wieczór.

Villarreal po raz pierwszy w historii triumfował w piłkarskiej Lidze Europy, która zastąpiła Puchar UEFA. W środowym finale, który rozegrano w Gdańsku, hiszpański zespół pokonał Manchester United 11-10 w rzutach karnych. Po 90 i 120 minutach był remis 1-1.

Autor: Krzysztof Wójcik