Leicester City w 2016 roku zostali sensacyjnymi mistrzami Anglii, sprawiając tym samym jedną z największych sensacji w futbolu w XXI wieku. Właśnie wtedy o zespole "Lisów", w których szeregach występował wtedy między innymi Marcin Wasilewski, zrobiło się naprawdę głośno, a kibice, którzy na co dzień nie śledzą angielskiej piłki, zaczęli zgłębiać się w historii tego klubu.





Legia - Leicester: Dlaczego akurat "Lisy"?

No właśnie, a dlaczego "Lisy"? To sympatyczne skądinąd zwierzę pojawiło się w herbie klubu w 1948 roku. Trafiło tam, ponieważ hrabstwo Leicestershire znane jest z dużej populacji lisów, a także długiej tradycji polowań na te zwierzęta, bardzo popularnych zresztą w całej Anglii, choć obecnie nie uznawanej już za tak chwalebne zajęcia, jak niegdyś.



Klubową maskotką jest lis Filbert, ubrany oczywiście na niebiesko. Co ciekawe, przez lata towarzyszyła mu dwójka towarzyszy. Kuzyn Dennis i lisica Vicky Vixen. Całe trio miało mieszkać w tajnej kryjówce pod stadionem i do połowy lat 90. było stałym elementem podczas meczów piłkarskiej drużyny. Ostatecznie, mimo kilku prób wskrzeszenia Dennisa i Vicky, obecnie Filbert występuje solo. Obecnie przywrócenie Vicky Vixen mogłoby być o tyle utrudnione, że pod takim pseudonimem występuje kanadyjska aktora z branży pornograficznej, co nastręczałoby pewne problemy chociażby podczas korzystania z internetowych wyszukiwarek.



Absurdalny kurs na mistrzostwo

Od 1941 roku przed meczami Leicester odgrywano na trąbce pocztowej, instrumencie używanym przed dostawców poczty, sygnał, przy której drużyny wychodziły na boisko. Na druga połowę zespoły od kilku lat wychodzą przy nowszej wersji puszczanej z głośników, natomiast przed rozpoczęciem spotkania sygnał jest odgrywany na żywo przez trębacza.



W herbie klubu lis wpisany jest w pięciolistną roślinę zwaną w Polsce pięciornikiem, która jest również wpisana w herb miasta. W heraldyce symbol pięciornika lub też potentilla oznaczał siłę, władzę, honor i lojalność. W kulturze zaczął być wykorzystywany od czasów Wilhelma Zdobywcy. Od nazwy potentilla wywodzi się słowo potencja, które do XIV wieku było używane głównie w kontekście militarnym i do opisywania stanu duszy.

Kiedy w 2016 roku Leicester sięgnęło po tytuł, była to jak już wspomnieliśmy jedna z największych niespodzianek w futbolu w XXI wieku. Żeby zobrazować, jak bardzo było to zaskakujące, wystarczy spojrzeć na kursy słynnej bukmacherskiej firmy Williama Hilla. Kurs na tytuł dla "Lisów" wynosił 5000 do 1. Taki sam kurs był na to, że Elvis zostanie znaleziony żywy, Kim Kardashiam zostanie prezydentem USA w 2020 roku, a Barack Obama zagra w reprezentacji Wielkiej Brytanii w krykieta.



