Dinamo Zagrzeb pokonało Tottenham Hotspur 3-0 w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Europy. Do wyłonienia ćwierćfinalisty potrzebna była dogrywka. Bohaterem spotkania okazał się autor hat-tricka - Mislav Orszić.

2021-03-18 18:55 | Stadion: Stadion Maksimir | Arbiter: Davide Massa Dinamo Zagrzeb Tottenham Hotspur Londyn 3 0 PO DOGRYWCE M. Oršić 62',82',106'

Wszystko, o co londyńczycy musieli zadbać, to utrzymanie dwubramkowej przewagi z pierwszego meczu. Mimo braku kontuzjowanego Hueng-min Sona pozostawali faworytem rewanżowej potyczki. I długo wydawało się, że bez problemu zapewnią sobie miejsce w gronie ćwierćfinalistów.



Za Dinamem przemawiała jednak znakomita seria na krajowym podwórku - pięć kolejnych wygranych bez straconej bramki. Jak się okazało, ekipie z Bałkanów gola nie potrafił strzelić również Tottenham, posiadający w swych szeregach Harry'ego Kane'a. W pierwszym starciu to on dwukrotnie pokonywał bramkarza rywali. Tym razem okazał się bezradny.





Mislav Orszić demoluje Tottenham

Przez ponad godzinę utrzymywał się bezbramkowy remis. Wtedy jednak do akcji wkroczył Mislav Orszić. Najpierw dał gospodarzom prowadzenie fantastycznym uderzeniem z okolic narożnika pola karnego w górny róg bramki. A potem wyrównał stan dwumeczu, finalizując zespołowa akcję strzałem bez przyjęcia z 10 metrów.



Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Jej bohaterem okazał się... Orszić! W 106. minucie przedryblował czterech rywali i uderzył zza pola karnego nie do obrony. Sensacja stała się faktem, a menedżer "The Spurs", Jose Mourinho, już teraz powinien się poważnie martwić o zachowanie posady.



Dinamo Zagrzeb - Tottenham Hotspur 3-0 (0-0, 2-0) po dogr.

Bramki: 1-0 Orszić (62.), 2-0 Orszić (83.), 3-0 Orszić (106.)

Pierwszy mecz: 0-2. Awans: Dinamo.



3 0 Dinamo Zagrzeb Tottenham Hotspur Londyn Livaković Ristovski Lauritsen Théophile-Catherine Franjić Majer Jakić Ademi Ivanušec Petković Oršić 3 Lloris Aurier Sánchez Mina Dier Davies Sissoko Lamela Moura Winks Alli Kane SKŁADY Dinamo Zagrzeb Tottenham Hotspur Londyn Dominik Livaković Hugo Lloris 90′ 90′ Stefan Ristovski 108′ 108′ Serge Aurier 79′ 79′ Rasmus Lauritsen Davinson Sánchez Mina Kévin Théophile-Catherine Eric Dier 81′ 81′ Bartol Franjić 90′ 90′ Ben Davies 81′ 81′ Lovro Majer Moussa Sissoko 32′ 32′ 75′ 75′ Kristijan Jakić 22′ 22′ 60′ 60′ Erik Lamela 118′ 118′ Arijan Ademi 85′ 85′ Lucas Moura Luka Ivanušec 68′ 68′ Harry Winks 90′ 90′ Bruno Petković 68′ 68′ Dele Alli 62′, 82′, 106′ 62′, 82′, 106′ Mislav Oršić Harry Kane REZERWOWI Renato Josipović Joe Hart Danijel Zagorac Toby Alderweireld Marijan Čabraja Matt Doherty 81′ 81′ Marin Leovac Marcel Lavinier 118′ 118′ Dino Perić 90′ 90′ Sergio Reguilón Rodríguez 90′ 90′ 92′ 92′ Petar Stojanović Japhet Tanganga 75′ 75′ Iyayi Believe Atiemwen 68′ 68′ Giovani Lo Celso Robert Lee Burton 68′ 68′ Tanguy Ndombèlé Alvaro 90′ 90′ Josip Mišić 85′ 85′ Carlos Vinícius Alves Morais Marko Tolić 60′ 60′ Gareth Bale 81′ 81′ Mario Gavranović 108′ 108′ Steven Bergwijn Lirim Kastrati Dane Scarlett

STATYSTYKI Dinamo Zagrzeb Tottenham Hotspur Londyn 3 0 Posiadanie piłki 43,3% 56,7% Strzały 15 14 Strzały na bramkę 8 5 Rzuty rożne 5 1 Faule 22 13 Spalone 3 1

UKi





