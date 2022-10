Cristiano Ronaldo wrócił z przytupem. 701. gol w karierze

Portugalczyk, który z "Kogutami" siedział tylko na ławce rezerwowych, poszedł do szatni jeszcze przed końcem meczu. Trener Erik ten Hag ukrawał go za to zawieszeniem na jedno spotkanie, z Chelsea.

W czwartek Ronaldo znalazł się już w kadrze meczowej na pojedynek z Sheriffem Tyraspol, wyszedł nawet w jedenastce, a w 81. minucie strzelił gola, który był jego 701. w karierze.

Liga Europy. Za tydzień mecz o pierwsze miejsce w grupie E

Wcześniej do siatki trafili jego rodak Diogo Dalot (44. minuta) i Marcus Rashford (65.).

Wygrana 3-0 oznacza, że "Czerwone Diabły" liczą się jeszcze w walce o pierwszej miejsce w grupie E. Za tydzień zagrają w San Sebastian z liderem Realem Sociedad, który wyprzedza je o trzy punkty.