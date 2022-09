Cristiano Ronaldo się doczekał! Strzelił pierwszego gola w sezonie

Przed sezonem sporo mówiło się o możliwym odejściu Ronaldo. Portugalczyk został jednak w Manchesterze, ale do tej pory nie prezentował wysokiej formy.

Wystąpił w sześciu meczach Premier League, ale tylko raz zagrał 90 minut. Ani razu nie trafił do siatki.

Jest za to podstawowym piłkarzem "Czerwonych Diabłów" w Lidze Europy. Rozegrał dwa całe spotkania. Tydzień temu United przegrało jednak z Realem Sociedad 0-1. Tym razem było dużo lepiej.

Manchester United pokonał Sheriffa Tiraspol w Lidze Europy

Manchester United pokonał Sheriffa Tyraspol 2-0. Jadon Sancho, w 17. minucie, otworzył wynik.

20 minut później Sancho mógł podwyższyć prowadzenie swojej drużyny. Oddał celny strzał, ale obrońca dobrze asekurował bramkarza i wybił piłkę z linii bramkowej.

Jednak w kolejnej akcji, w polu karnym, faulowany był Bruno Fernandes. Sędziujący to spotkanie Paweł Raczkowski, wskazał na 11. metr. Rzut karny pewnie wykorzystał Ronaldo. Dla Portugalczyka był to pierwszy gol w tym sezonie. Dzięki temu trafieniu, Ronaldo ma na koncie gole we wszystkich rozgrywkach, w których brał udział.

W drugiej połowie wynik się nie zmienił. Manchester pewnie utrzymał prowadzenie do końca spotkania i wywalczył pierwsze punkty w tegorocznych rozgrywkach Ligi Europy. Liderem grupy E jest jednak Real Sociedad, który pokonał Omonię Nikozja 2-1 i ma 6 punktów.