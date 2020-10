AC Milan udanie rozpoczął przygodę w Lidze Europy. W 1. kolejce fazy grupowej Włosi pokonali Celtic Glasgow 3-1.

Liga Europy

2020-10-22 21:00 | Stadion: Celtic Park | Arbiter: Matej Jug Celtic Glasgow AC Milan 1 3 DO PRZERWY 0-2 M. Elyounoussi 76' R. Krunić 14' Brahim Díaz 42' J. Hauge 90'

Milan lepiej zaczął mecz. Pierwszą bramkę w 14. minucie głową zdobył Rade Krunić.



Jeszcze przed przerwą do siatki trafił Brahim Diaz. W 42. minucie popisał się indywidualną akcją i podwyższył prowadzenie.



W drugiej połowie Milan kontrolował przebieg meczu. Celtic atakował, ale długo był nieskuteczny. W końcu, kwadrans przed końcem podstawowego czasu, strzelił gola. Po rzucie rożnym głową do bramki trafił Mohamed Elyounoussi.



Szkoci do końca szukali wyrównującego trafienia. Mieli jednak rozregulowane celowniki.



Rzucili się do ataku. Milan to wykorzystał i w doliczonym czasie gry przypieczętował zwycięstwo. Do siatki trafił Jens Hauge.



1 3 Celtic Glasgow AC Milan Barkas Welsh Vassbakk Ajer Duffy Agyekum Ntcham Laxalt Suárez McGregor Ajeti Brown Griffiths Donnarumma Dalot Kjær Romagnoli Hernández Tonali Castillejo Díaz Kessié Krunić Ibrahimović SKŁADY Celtic Glasgow AC Milan Vasilis Cornelius Barkas 83′ 83′ Gianluigi Donnarumma 46′ 46′ Stephen Welsh José Diogo Dalot Teixeira Kristoffer Vassbakk Ajer Simon Kjaer Shane Duffy Alessio Romagnoli Jeremie Agyekum Frimpong Theo Bernard François Hernández Jules Olivier Ntcham 82′ 82′ Sandro Tonali 65′ 65′ 77′ 77′ Diego Sebastián Laxalt Suárez 79′ 79′ Samuel Castillejo Azuaga Callum William McGregor 42′ 42′ 80′ 80′ Brahim Abdelkader Díaz 77′ 77′ Albian Afrim Ajeti 66′ 66′ Franck Yannick Kessié 64′ 64′ Scott Brown 14′ 14′ Rade Krunić 46′ 46′ Leigh Griffiths 66′ 66′ Zlatan Ibrahimovic REZERWOWI Scott Bain Antonio Donnarumma Conor Hazard Ciprian Tatarusanu 77′ 77′ Greg John Taylor Davide Calabria 46′ 46′ 86′ 86′ Ryan Christie Andrea Conti 46′ 46′ 76′ 76′ Mohamed Amine Elyounoussi Pierre Kalulu Kyatengwa Ewan Henderson 79′ 79′ 88′ 88′ Alexis Saelemaekers 64′ 64′ Tomas Petar Rogić 66′ 66′ Ismael Bennacer Ismaila Wafougossani Soro 80′ 80′ 90′ 90′ Jens Petter Hauge David Turnbull Lorenzo Colombo Karamoko Kader Dembélé 66′ 66′ Rafael Alexandre Conceição Leão 77′ 77′ Patryk Klimala Daniel Maldini

STATYSTYKI Celtic Glasgow AC Milan 1 3 Posiadanie piłki 46% 54% Strzały 10 6 Strzały na bramkę 3 6 Faule 16 17

