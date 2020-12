Gościem niedzielnego Cafe Futbol będzie były trener Lecha Poznań i Odry Opole Mariusz Rumak. W programie prowadzonym przez Bożydara Iwanowa podsumujemy ostatnie wydarzenia z europejskich pucharów. W studiu nie zabraknie ekspertów Romana Kołtonia, Cezarego Kowalskiego oraz Radosława Majewskiego. Transmisja w Polsacie Sport i na polsatsport.pl.

Czwartkowy mecz Lecha w Lidze Europy nie można zaliczyć do udanych. "Kolejorz" został rozbity przez Benficę 4-0 i tym samym stracił szansę na awans. Gospodarze byli zdecydowanie lepsi od poznaniaków, którzy na decydujący mecz wystawili, zdaniem ekspertów, rezerwowy skład. Czy Dariusz Żuraw oszczędzał piłkarzy na mecze ligowe? O tym na pewno porozmawiamy w studiu.

Przy okazji meczu w Portugalii nasza kamera udała się do ośrodka szkoleniowego Benfiki. Tam porozmawialiśmy z ludźmi odpowiedzialnymi za rozwój piłkarzy, którzy są źródłem pokaźnego zarobku dla klubu. W ostatnich latach wicemistrzowie Portugalii zarobili pół miliarda euro na sprzedaży swoich gwiazd w tym oczywiście młodego Joao Felixa.

Oprócz Ligi Europy wielkie emocje czekają nas także w Lidze Mistrzów. Sytuacja w grupie Realu Madryt jest bardzo skomplikowana, przez co oczy kibiców będą zwrócone na wydarzenia z udziałem "Królewskich", Szachtara Donieck, Borussii Moenchengladbach oraz Interu Mediolan. Wszystkie drużyny mają szansę na awans, jednak na pewno będziemy świadkami niespodzianek. Ciekawie będzie również we wtorek, kiedy o awans do 1/8 finału będą walczyć Manchester United, PSG oraz RB Lipsk.

Program uświetni udział stałych ekspertów oraz Mariusza Rumaka. Były szkoleniowiec Lecha i Odry z pewnością opowie o swoich planach oraz skomentuje obecne wydarzenia na polskich boiskach.

Transmisja Cafe Futbol od godziny 11 w Polsacie Sport i na polsatsport.pl. Dogrywka od godziny 12:25 na polsatsport.pl.