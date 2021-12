Boniek nie wytrzymał po meczu Legii. Uderzył mocno!

Mistrzowie Polski w imponującym stylu rozpoczęli kampanię w Lidze Europy od dwóch zwycięstw, początkowo byli rewelacją rozgrywek, ale finał przy Łazienkowskiej był wczoraj dla nich bardzo smutny.



W czterech kolejnych meczach "Wojskowi" nie zdobyli już nawet punktu i z pierwszej pozycji zjechali na dno tabeli.



Legia - Spartak. Zbigniew Boniek do wszystkich znawców

Przegrali ze Spartakiem 0-1, choć w doliczonym czasie gry mieli rzut karny, zmarnowany przez Tomasa Pekharta. Remis już nie uratowałby warszawian, ale rzutem na taśmę dokonaliby prawdziwej rewolucji w tabeli. Otóż zespół z Moskwy, który ostatecznie zajął pierwsze miejsce, spadłby na trzecią lokatę, również wypadając z Ligi Europy.



Awans Legii okazał się tylko marzeniem. Niestety...



Co do samego meczu, legioniści do końca starali się, by przynajmniej z honorem pożegnać się z Ligą Europy. Ambicji i woli walki w tym spotkaniu nie można im było odmówić. I właśnie w tym kontekście, odwołując się do bardzo mocnej krytyki, na kontrze po północy zareagował Zbigniew Boniek.



- Scenariusz znany - napier...ka totalna. A ja uważam, że Legia zagrała dobry mecz i zasługiwała przynajmniej na remis.. Bawią mnie ci wszyscy znawcy futbolu - napisał na Twitterze były prezes PZPN, a obecnie wiceprezydent UEFA.

