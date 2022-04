Barcelona traci młodego geniusza. Do końca sezonu?

Dziennik "El Mundo Deportivo" podał, że Barcelona traci Pedriego do końca sezonu. Potwierdzą to jeszcze szczegółowe badania wykonane w klubie, ale kontuzje mięśniowe leczą się długo. Po faulu jednego z graczy Eintrachtu w pierwszej części rewanżu ćwierćfinału Ligi Europy 19-latek poczuł ból w lewym udzie. W drodze do szatni powiedział o tym koledze z drużyny Ferranowi Torresowi, który wezwał lekarza. Na drugą część meczu Pedri już nie wyszedł.

Niedawno Pedri odebrał nagrodę "Golden Boy" dla najlepszego piłkarza w Europie do lat 21. W Barcelonie uważają go za następcę Andresa Iniesty. Był rewelacją 2021 roku. Z kadrą Hiszpanii dotarł do półfinału Euro 2020 i zdobył srebrny medal igrzysk w Tokio. Jesienią płacił urazami za nadludzki wysiłek poprzedniego sezonu. Kontuzji mięśniowych doznał w grupowych meczach Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium i Benficą Lizbona obydwu przegranych 0-3. Teraz uraz powraca, w kolejnym fatalnym spotkaniu dla Barcelony.

Dariusz Wołowski

