Barcelona przed wielkim wyzwaniem. To się prawie nie zdarza!

Od pierwszego meczu Xaviego w roli trenera Barcelony , czyli 20 listopada 2021 roku, szkoleniowiec poprowadził tę drużynę w 71 spotkaniach. I prawie zawsze występowali u niego Pedri albo Gavi . Pojedynków bez któregoś z tych młodych pomocników w wyjściowym składzie można doliczyć się zaledwie pięciu i to tych najmniej istotnych.

Tym razem Xavi będzie sobie musiał bez nich poradzić w bardzo ważnym meczu. Pedri jest bowiem kontuzjowany i nie zobaczymy go przez około miesiąc, natomiast Gavi musi pauzować za żółte kartki.

Liga Europejska. Pedri i Gavi nie zagrają na Old Trafford

Tym razem Pedriego i Gaviego zabraknie w rewanżu z MU na Old Trafford. Z tego powodu pewniakami do jedenastki są Sergio Busquets, który odpoczywał w niedzielnym pojedynku z Cadizem, i Frenkie do Jong. Nie ma jednak trzeciego pomocnika. Może nim zostać: Franck Kessie, Sergi Roberto czy Pablo Torres.