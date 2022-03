Atak tureckich kibiców. Piłkarze Barcelony przerwali grę

Do incydentu doszło w ostatniej fazie spotkania, gdy Barcelona prowadziła 2-1 i odliczała minuty do końcowego gwizdka. Ten rezultat, wobec bezbramkowego remisu w pierwszym spotkaniu, dawał jej awans do ćwierćfinału Ligi Europy.

Piłkę do gry rzutem z autu zamierzał wznowić obrońca katalońskiego zespołu, Jordi Alba. Kibice "Galaty" uznali, że za długo z tym zwleka i zaczęli rzucać w jego strony tym, co mieli pod ręką.

Na zdjęciach zrobionych później przez fotoreporterów widać butelki, zapalniczki, a nawet telefony komórkowe.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wybierz z nami TOP 10 goli 1/8 finału Ligi Mistrzów. WIDEO Polsat Sport

Reprezentant Hiszpanii poskarżył się włoskiemu arbitrowi Daniele Orsato, a ten poprosił zawodników Galatasaray o uspokojenie swoich kibiców.

Na niewiele się to jednak zdało - Alba przy kolejnej próbie wrzutu piłki z autu został trafiony butelką. W przypływie frustracji wykopał futbolówkę w trybuny, co doprowadziło widownię niemal do amoku.

Na murawie doszło do awantury między piłkarzami obu zespołów, a Alba ukarany został żółtą kartką.

Liga Europy. UEFA ukarze Galatasaray Stambuł

Po dwóch minutach wznowiono rywalizację. Wynik nie uległ zmianie. Barcelona zameldowała się w kolejnej rundzie, ale gdyby nie wywalczony awans, prawdopodobnie wnioskowałaby o ukaranie tureckiego klubu walkowerem.

Galatasaray i tak nie uniknie kary. UEFA z pewnością nałoży na klub karę finansową. W grę wchodzi również czasowe zamknięcie obiektu dla widowni przy okazji kolejnych gier w europejskich pucharach.

ZOBACZ TAKŻE: