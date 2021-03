AS Roma wysoko, bo 3-0 pokonała Szachtar Donieck w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Europy. Włoski klub jest o krok od awansu do ćwierćfinału.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. LE.Manchester Utd - AC Milan 1-1 skrót meczu. Wideo INTERIA.TV

Liga Europy: zobacz zestaw par



Reklama

W starciu 1/8 finału Ligi Europy spotkały się drużyny z bogatym doświadczeniem z Ligi Mistrzów. Romy w tym roku zabrakło w Champions League, za to Szachtar otarł się o awans do fazy pucharowej LM. W fazie grupowej potrafił nawet dwukrotnie pokonać Real Madryt, ale do awansu zabrakło lepszej postawy w starciach z Borussią Moenchengladbach. W dwumeczu ukraiński zespół przegrał aż 0-10!

W dzisiejszym spotkaniu Szachtar przypominał swoją wersję właśnie z meczów z Borussią, a nie zwycięskich pojedynków z Realem Madryt. Jeszcze przed przerwą Roma w dość łatwy sposób wyszła na prowadzenie. Pedro prostopadłym podaniem odnalazł w polu karnym Lorenzo Pellegriniego, a ten nie miał problemów z pokonaniem bramkarza w dogodnej sytuacji.



Druga bramka dla Romy padła w 73. minucie. Piękna indywidualną akcją popisał się Stephan El Shaarawy - skrzydłowy wbiegł z piłką między dwóch obrońców, po czym elegancko podciął piłkę nad wychodzącym bramkarzem.



Chwilę później było już 3-0 dla gospodarzy. Po rzucie rożnym najwyżej w powietrze wybił się Gianluca Mancini i strzałem głową umieścił piłkę w bramce.



Taki wynik sprawia, że Szachtar przed rewanżem jest w bardzo trudnym położeniu.



AS Roma - Szachtar Donieck 3-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Pellegrini (23.), 2-0 El Shaarawy (73.), 3-0 Mancini (77.).





Liga Europy

2021-03-11 21:00 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias STATYSTYKI AS Roma Szachtar Donieck 3 0 Posiadanie piłki 37,7% 62,3% Strzały 13 5 Strzały na bramkę 10 4 Rzuty rożne 7 3 Faule 21 7 Spalone 4 3

3 0 AS Roma Szachtar Donieck Trubin Dodô Vitão Matvienko Ismaily Marlos Tetê Taison Maycon Patrick Moraes López Mancini Kumbulla Cristante Diawara Karsdorp Pellegrini Pedro Spinazzola Villar Mkhitaryan SKŁADY AS Roma Szachtar Donieck Pau López Sabata Anatolii Trubin 77′ 77′ 83′ 83′ Gianluca Mancini Domilson Cordeiro dos Santos 55′ 55′ Marash Kumbulla Vitor Eduardo da Silva Matos Bryan Cristante Mykola Matvienko 79′ 79′ Amadou Diawara . Ismaily Rick Karsdorp 88′ 88′ . Marlos 23′ 23′ 78′ 78′ Lorenzo Pellegrini 87′ 87′ Mateus Cardoso Lemos Martins 62′ 62′ Rodriguez Pedro 74′ 74′ 79′ 79′ . Taison 78′ 78′ Leonardo Spinazzola 73′ 73′ Maycon de Andrade Barberan Gonzalo Villar del Fraile 58′ 58′ 79′ 79′ Alan Patrick Lourenço 35′ 35′ Henrich Mchitarjan 75′ 75′ Aluísio Chaves Ribeiro Moraes Júnior REZERWOWI Daniel Cerantola Fuzato Andrij Pjatow Antonio Mirante Oleksii Shevchenko Riccardo Calafiori Valerii Bondar 79′ 79′ Roger Ibañez da Silva Viktor Kornienko 78′ 78′ Bruno Peres Serhii Kryvtsov Davide Santon Serhii Bolbat Chris Smalling 75′ 75′ Bruno Ferreira Bonfim Edin Dżeko 87′ 87′ Jewhen Konoplianka 62′ 62′ 73′ 73′ Stephan El Shaarawy 88′ 88′ Marcos Antonio Silva Santos 35′ 35′ Borja Mayoral Moya 79′ 79′ Manor Solomon 78′ 78′ Carles Pérez Sayol 79′ 79′ Heorhii Sudakov Bohdan Vyunnik