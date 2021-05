AS Roma pokonała Manchester United 3-2 w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Europy. W rzymskiej drużynie zadebiutował 19-letni Nicola Zalewski, który miał duży udział w ostatnim golu. Na finał do Gdańska pojadą "Czerwone Diabły", które w pierwszym meczu wygrały 6-2.

Liga Europy

2021-05-06 21:00 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: Felix Brych AS Roma Manchester United 3 2 DO PRZERWY 0-1 E. Džeko 57' B. Cristante 60' Alex Telles 83' (samob.) E. Cavani 39',68'

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu AS Roma - Manchester United



Tylko kataklizm mógł przeszkodzić Manchesterowi United w wyjeździe na finał do Gdańska. Podopieczni Ole Gunnara Solskjaera już w pierwszym meczu praktycznie rozstrzygnęli kwestię awansu. Tym razem przegrali, ale i tak wystąpią w finale.



Włoska ekipa nie miała nic do stracenia i od początku zaatakowała. W pierwszych 10. minutach przepuściła prawdziwy szturm na bramkę rywali. Świetnie spisywał się jednak David de Gea i tylko dzięki bardzo dobrej postawie Hiszpana Roma nie strzeliła gola.

Goście wolno się rozkręcali. Z każdą minutą atakowali jednak coraz groźniej. W 20. minucie Edinson Cavani próbował przelobować bramkarza, ale trafił w poprzeczkę. Sześć minut później miał kolejną sytuację, ale wtedy zatrzymał go bramkarz.



Niezawodny Cavani

Antonio Mirante nie miał już nic do powiedzenia w 39. minucie. Pokonał go właśnie Urugwajczyk. Po prostopadłym podaniu mocno uderzył i nie dał szans włoskiemu golkiperowi.

Do przerwy prowadził więc Manchester United. W drugiej połowie było jeszcze więcej emocji. Od 57. do 68. minuty padły aż trzy gole.



W 57. minucie z bliska głową trafił Edin Dżeko. Trzy minuty później Romie prowadzenie dał Bryan Cristante.



Tego wieczoru niezawodny jednak był Cavani. Urugwajczyk dobrze uwolnił się od obrońcy i w 68. minucie wyrównał po strzale głową.



Nicola Zalewski zaliczył świetny debiut

Ostatecznie wygrali rzymianie. Kluczowy udział w zwycięskim golu miał debiutujący w Romie młodzieżowy reprezentant Polski Nicola Zalewski. Ładnie złożył się do strzału z woleja. Po tym uderzeniu piłka odbiła się jeszcze od Alexa Tellesa, któremu zaliczono gola samobójczego, i wpadła do siatki.



To było zwycięstwo na otarcie łez. Po wysokiej wygranej w pierwszym meczu w finale Ligi Europy zagra Manchester United.



3 2 AS Roma Manchester United de Gea Wan-Bissaka Bailly Maguire Shaw Greenwood Fernandes van de Beek Fred Pogba Cavani 2 Mirante Karsdorp Smalling Ibanez Peres Pedro Cristante Pellegrini Mancini Mkhitaryan Džeko SKŁADY AS Roma Manchester United Antonio Mirante David de Gea 72′ 72′ Rick Karsdorp 18′ 18′ 46′ 46′ Aaron Wan-Bissaka 30′ 30′ Chris Smalling Eric Bertrand Bailly Roger Ibanez da Silva Harry Maguire 70′ 70′ Bruno Peres 46′ 46′ Luke Shaw 76′ 76′ Rodriguez Pedro Mason Greenwood 60′ 60′ 85′ 85′ Bryan Cristante 85′ 85′ Bruno Fernandes Lorenzo Pellegrini Donny van de Beek Gianluca Mancini Fred Henrich Mchitarjan 64′ 64′ Paul Pogba 57′ 57′ 76′ 76′ Edin Dżeko 39′, 68′ 39′, 68′ 72′ 72′ 73′ 73′ Edinson Cavani REZERWOWI Pietro Boer Lee Grant Daniel Cerantola Fuzato Dean Henderson 70′ 70′ Davide Santon Victor Lindeloef Edoardo Bove Anthony Elanga Marash Kumbulla 46′ 46′ 83′ (samob.) 83′ (samob.) Alex Nicolao Telles 76′ 76′ Nicola Zalewski 64′ 64′ Nemanja Matić 76′ 76′ Borja Mayoral Moya Axel Tuanzebe Riccardo Ciervo Scott McTominay 30′ 30′ Ebrima Darboe Amad Diallo Traoré 46′ 46′ 90′ 90′ Brandon Williams 85′ 85′ Juan Mata 73′ 73′ Marcus Rashford

STATYSTYKI AS Roma Manchester United 3 2 Posiadanie piłki 52,9% 47,1% Strzały 24 14 Strzały na bramkę 15 7 Rzuty rożne 7 1 Faule 11 16 Spalone 2 4

