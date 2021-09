- Fajnie to wyglada: po dwóch meczach komplet punktów. Nie jestem zaskoczony. W Moskwie pokazaliśmy, że umiemy grać, teraz to potwierdziliśmy. Teraz to trzeba przełożyć na ligę i już będzie dobrze - mówił zadowolony kapitan Legii.

Jędrzejczyk wykręcił się od wspominek z poprzednich nieudanych występów Legii w pucharach w czterech poprzednich sezonach.

Artur Jędrzejczyk komentuje sukces Legii Warszawa

- Doczekaliśmy się, że gramy w tej Lidze Europy. Nie chcę tego porównywać do poprzednich sezonów. Inni zawodnicy, inni trenerzy. Dzisiaj jesteśmy tu gdzie jesteśmy i się z tego cieszymy - podsumował.

Jędrzejczyk nie kwapił się, żeby pochwalić piłkarzy gości.

To są bardzo dobrzy zawodnicy, ale miałem okazję grać z lepszymi. Fajnie, że Spartak wygrał z Napoli, bo będzie w tej grupie ciekawie do końca. Mam nadzieję, że z dobrym końcem dla nas - powiedział Jędrzejczyk.

Kapitan Legii pochwalił też 20-letniego Maika Nawrockiego, który w meczu przeciwko renomowanemu rywalowi pokazał wielką klasę.

- Maik cały czas pokazuje na co go stać. Na treningu widzę jego umiejętności. JEszcze wszystkiego nie pokazał. Wróżę mu niesamowitą karierę. Nie wiem czy za rok, czy pół, ale zdziwicie się wszyscy w jakim klubie on w przyszłości zagra - zakończył "Jędza".

asz