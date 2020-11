W rywalizacji o fotel lidera grupy B Ligi Europy Arsenal okazał się lepszy od Molde. "Kanonierzy" wygrali 4-1, choć rywale w tym pomogli, bo strzelili dwa samobójcze gole.

Liga Europy

2020-11-05 21:00 | Stadion: Emirates Stadium | Arbiter: Halil Umut Meler Arsenal Londyn Molde FK 4 1 DO PRZERWY 1-1 K. Haugen 45' (samob.) S. Sinyan 62' (samob.) N. Pépé 69' J. Willock 88' M. Ellingsen 22'

Molde bardzo dobrze zaczęło mecz. W 22. minucie zaskoczyło rywali i wyszło na prowadzenie za sprawą Martina Ellingsena.



Norwegowie grali dobrze, ale z każdą minutą tracili siły. Wydawało się jednak, że do przerwy utrzymają korzystny wynik. Tak się nie stało, bo w ostatniej akcji pierwszej połowy do własnej bramki trafił Kristoffer Haugen.



Drugą część Molde też źle zaczęło. W miarę upływu czasu Arsenal zyskiwał przewagę. W końcu, po godzinie gry, objął prowadzenie, choć znowu bardzo pomogli w tym przeciwnicy. Drugi raz strzelili bowiem samobójczego gola. Tym razem autorem niefortunnego trafienia był Sheriff Sinyan.



"Kanonierzy" mieli mecz pod kontrolą, mimo że sami nie zdobyli ani jednej bramki. Impas przełamał w końcu Nicolas Pepe, który w 69. minucie umieścił piłkę w siatce.



Arsenal na tym nie poprzestał. W końcowej fazie meczu Molde tylko się broniło, ale straciło kolejną bramkę. W 88. minucie wynik spotkania ustalił Joseph Willock.



Dzięki temu zwycięstwu, po trzech meczach Arsenal ma komplet punktów. Dla Molde była to pierwsza porażka i zespół z Norwegii cały czas poważnie liczy się w walce o wyjście z grupy.



MP

4 1 Arsenal Londyn Molde FK Leno Maitland-Niles Mustafi Luiz Kolašinac Xhaka Willian Pépé Ceballos Willock Nketiah Linde Wingo Bjørnbak Rode Gregersen Haugen Aursnes Skjelbreid Ellingsen Bolly Hussain Wolff Eikrem Omoijuanfo SKŁADY Arsenal Londyn Molde FK Bernd Leno Andreas Christopher Linde 63′ 63′ Ainsley Maitland-Niles Henry Wingo Shkodran Mustafi Martin Bjørnbak 58′ 58′ . David Luiz 46′ 46′ Stian Rode Gregersen Sead Kolaszinać 45′ (samob.) 45′ (samob.) Kristoffer Haugen 80′ 80′ Granit Xhaka Fredrik Aursnes 64′ 64′ . Willian 22′ 22′ 86′ 86′ Martin Skjelbreid Ellingsen 69′ 69′ Nicolas Pépé 63′ 63′ Mathis Bolly 80′ 80′ Daniel Ceballos Fernández Etzaz Muzafar Hussain 88′ 88′ Joseph Willock 74′ 74′ Magnus Wolff Eikrem Edward Nketiah 74′ 74′ Ohi Anthony Kwoeme Omoijuanfo REZERWOWI Matt Macey Alexandro Marco Craninx Joostens Rúnar Alex Rúnarsson Mathias Eriksen Ranmark Héctor Bellerín Marcus Holmgren Pedersen 63′ 63′ Alves Soares Cedric Birk Risa Gabriel dos Santos Magalhães 46′ 46′ 62′ (samob.) 62′ (samob.) Sheriff Sinyan Rob Holding 74′ 74′ Ola Brynhildsen 80′ 80′ Kieran Tierney Tobias Christensen 80′ 80′ Mohamed Naser Elsayed Elneny 74′ 74′ Leke Samson James Thomas Teye Partey 63′ 63′ Erling Knudtzon 64′ 64′ 77′ 77′ Bukayo Saka 86′ 86′ Mattias Mostroem Pierre-Emerick Aubameyang Alexandre Lacazette

STATYSTYKI Arsenal Londyn Molde FK 4 1 Posiadanie piłki 58,3% 41,7% Strzały 18 5 Strzały na bramkę 9 5 Rzuty rożne 7 3 Faule 7 8 Spalone 3 1