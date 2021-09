23 maja, w ostatnim meczu ubiegłego sezonu przeciwko FC Metz Arkadiusz Milik nabawił się kontuzji łąkotki. Z tego powodu polski napastnik opuścił Euro 2020 i początek obecnych rozgrywek.



Milik uporał się już z urazem. Zagrał pierwszy raz w tym sezonie.



Pierwszy kwadrans meczu był spokojny. Było kilka sytuacji, ale żadna z drużyn nie oddała celnego strzału.



W 35. minucie, pierwszą groźną sytuację stworzył Cengiz Under. Precyzyjnie uderzał z dystansu, ale dobrą interwencją popisał się Fernando Muslera.



Olympique Marsylia - Galatasaray Stambuł. Niespokojnie na trybunach. Mecz przerwany na kilkanaście minut

Chwilę później mecz został przerwany. Odpalono pirotechnikę, zapaliły sę krzesełka w sektorze gości i Paweł Raczkowski, który sędziował to spotkanie, zastopował grę. Na murawie pojawiły się służby i próbowały uspokoić kibiców.



To się udało i można było wznowić grę. Polski arbiter doliczył osiem minut. W tym czasie bardzo dobrą sytuację miał turecki zespół. Pau Lopez obronił jednak groźny strzał Kerema Akturkoglu. Chwilę później piłkarze udali się do szatni, ale na trybunach było już spokojnie, a po prostu zakończyła się pierwsza połowa.



Reklama

Już na początku drugiej części, na prowadzenie mogła wyjść Marsylia. Dobrej sytuacji nie wykorzystał jednak Bamba Dieng.



Arkadiusz Milik wszedł w 60. minucie

W 60. minucie gospodarze mieli jeszcze lepszą okazję. Po wrzutce z rzutu rożnego, głową strzelał William Saliba, ale trafił w poprzeczkę. Po tej sytuacji Dieng opuścił boisko. Zastąpił go Arkadiusz Milik, wracający do gry po kontuzji.



Marsylia przeważała. 10 minut później w polu karnym znalazł się Under. Mocno uderzył, ale trafił w Patricka van Aanholta, który stał na linii bramkowej.



Kilka minut później Holender, w polu karnym, starł się z Matteo Guendouzim. Paweł Raczkowski początkowo odgwizdał rzut karny, ale po obejrzeniu sytuacji na monitorze VAR, zmienił decyzję.



Do końca meczu bramki nie padły. Po dwóch spotkaniach Galatasaray jest liderem grupy E, z czterema punktami na koncie. Marsylia dwa razy zremisowała i zajmuje trzecie miejsce.



Olympique Marsylia - Galatasaray Stambuł 0-0

Liga Europy

2021-09-30 21:00 | Stadion: Orange Vélodrome | Arbiter: Paweł Raczkowski 0 0 Olympique Marsylia Galatasaray Stambuł López Saliba Peres González Lirola Ünder Mbacke Guendouzi Gueye Harit Payet Muslera Boey Nelsson Marcão van Aanholt Kutlu Moruțan Aktürkoğlu Antalyalı Cicâldău Dervişoğlu SKŁADY Olympique Marsylia Galatasaray Stambuł Pau López Sabata 90′ 90′ Fernando Muslera 90′ 90′ William Alain André Gabriel Saliba 53′ 53′ 65′ 65′ Sacha Boey Luan Peres Petroni Victor Enok Nelsson 90′ 90′ Álvaro González Soberón Marcos do Nascimento Teixeira Pol Mikel Lirola Kosok Patrick John Miguel van Aanholt Cengiz Ünder 88′ 88′ Berkan İsmail Kutlu 61′ 61′ Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng 73′ 73′ Olimpiu Vasile Moruțan Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié 88′ 88′ Muhammed Kerem Aktürkoğlu Pape Alassane Gueye Taylan Antalyalı 79′ 79′ Amine Harit Alexandru Cicâldău 90′ 90′ Dimitri Payet 73′ 73′ Halil İbrahim Dervişoğlu REZERWOWI Steve Mandanda İsmail Çipe Simon Brady Ngapandouetnbu Ömer Bayram Jordan Kévin Amavi 88′ 88′ Christian Luyindama Nekadio Leonardo Julián Balerdi Rossa Alpaslan Öztürk Duje Caleta-Car 65′ 65′ DeAndre Roselle Yedlin Boubacar Bernard Kamara Atalay Babacan Valentin Rongier Sofiane Feghouli Gerson Santos da Silva 73′ 73′ Emre Kılınç 79′ 79′ Konrad De La Fuente Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah 61′ 61′ Arkadiusz Milik 88′ 88′ Ryan Guno Babel Luis Henrique Tomaz de Lima 73′ 73′ 90′ 90′ Mbaye Diagne Barış Alper Yılmaz

MP