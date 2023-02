Angielskie media doceniły Lewandowskiego. "Nadrabiał stracony czas"

To był mecz pełen emocji, z poziomem godnym Ligi Mistrzów, choć odbył się przecież w fazie play-off Ligi Europy. FC Barcelona zremisowała na Camp Nou z Manchesterem United 2:2. Kwestia awansu do 1/8 finału rozgrywek rozstrzygnie się w najbliższy czwartek na Old Trafford. Póki co angielskie media chwalą "Czerwone Diabły" za postawę na stadionie w stolicy Katalonii.