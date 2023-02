Bardzo dobrze rozumiem złość Raphinhi. Ja też się denerwowałem, kiedy schodziłem z boiska, ale zrobiłem to dla dobra zespołu i nie chciałem nikogo skrzywdzić. Raphinha później przyszedł do mnie i przeprosił za swoje zachowanie, ale nie było takiej potrzeby. To normalne, że się wściekasz.

~ Xavi Hernandez - trener FC Barcelony