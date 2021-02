AC Milan zremisował 1-1 z Crveną Zvezdą Belgrad w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Europy. O awansie Rossonerich zadecydowało pierwsze spotkanie, w którym zdobyli dwie bramki na obcym terenie. Ekipa z Belgradu znalazła się za burtą, mimo że wciąż pozostaje w tym sezonie niepokonana.

Liga Europy

2021-02-25 21:00 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: Jesús Gil Manzano AC Milan Crvena Zvezda Belgrad 1 1 DO PRZERWY 1-1 F. Kessié 9' E. Ben Nabouhane 24'

Milan liczył na rozstrzygnięcie kwestii awansu już w pierwszej konfrontacji. W Serbii nie zdołał jednak wygrać, mimo że dwukrotnie obejmował prowadzenie. Mecz zakończył się wynikiem 2-2.



W rewanżu Rossoneri otworzyli wynik spotkania już w 9. minucie. Ręką we własnym polu karnym zagrał Marko Gobeljić. Arbiter początkowo nie zareagował, ale ostatecznie zdecydował się na analizę VAR i podyktował "jedenastkę". Jej niezawodnym egzekutorem okazał się Franck Kessie.



Mediolańczycy nie schodzili jednak na przerwę z przewagą bramkową. Jeszcze przed upływem półgodziny gry wyrównał El Fardou Ben. Wpadł w pole karne Milanu i nic nie robiąc sobie z asysty defensora, płaskim strzałem umieścił piłkę w bramce tuż przy słupku.



Wcześniej ten sam zawodnik trafił z rzutu wolnego w poprzeczkę. Lepiej ustawiony celownik miał Zlatan Ibrahimović, który pojawił się na murawie po przerwie. W 74. minucie trafił do siatki, jednak sędzia gola nie uznał, odgwizdując pozycję spaloną.



Wtedy goście grali już w dziesiątkę. Cztery minuty wcześniej drugą żółta kartkę zobaczył Gobeljić - antybohater wieczoru - i powędrował przed czasem do szatni.



Grająca w osłabieniu ekipa z Belgradu nie była już w stanie zrobić krzywdy wyżej notowanemu rywalowi. Dwie bramki zdobyte na obcym terenie zadecydowały o awansie do 1/8 finału Milanu.





AC Milan - Crvena Zvezda Belgrad 1-1 (1-1)

Bramki: 1-0 Kessie (9. karny), 1-1 El Fardou Ben (24.)



1 1 AC Milan Crvena Zvezda Belgrad Borjan Gajić Pankov Degenek Gobeljić Sanogo Ben Nabouhane Ivanić Srnić Kanga Kaku Falcinelli Donnarumma Calabria Tomori Romagnoli Dalot Meïté Castillejo Çalhanoğlu Kessié Krunić Leão SKŁADY AC Milan Crvena Zvezda Belgrad Gianluigi Donnarumma Milan Borjan 66′ 66′ Davide Calabria Milan Gajić Fikayo Tomori Radovan Pankov Alessio Romagnoli Miloš Degenek José Diogo Dalot Teixeira 8′ 8′ 70′ 70′ Marko Gobeljić Soualiho Meïté Sékou Junior Sanogo 66′ 66′ Samuel Castillejo Azuaga 24′ 24′ 69′ 69′ El Fardou Mohamed Ben Nabouhane Hakan Calhanoglu 84′ 84′ Mirko Ivanić 9′ (k.) 9′ (k.) Franck Yannick Kessié 45′ 45′ 46′ 46′ Slavoljub Srnić 46′ 46′ Rade Krunić 69′ 69′ Guélor Kanga Kaku 46′ 46′ Rafael Alexandre Conceição Leão 72′ 72′ Diego Falcinelli REZERWOWI Antonio Donnarumma Marko Ćopić Ciprian Tatarusanu Zoran Popović Matteo Gabbia 69′ 69′ Filippo Falco 66′ 66′ Theo Bernard François Hernández Željko Gavrić Pierre Kalulu Kyatengwa 69′ 69′ Aleksandar Katai Simon Kjaer 84′ 84′ Veljko Nikolić 66′ 66′ Alexis Saelemaekers 46′ 46′ Njegoš Petrović Sandro Tonali Nikola Krstović Brahim Abdelkader Díaz 72′ 72′ Milan Pavkov 46′ 46′ 63′ 63′ Zlatan Ibrahimovic Aleksa Vukanović 46′ 46′ Ante Rebić

STATYSTYKI AC Milan Crvena Zvezda Belgrad 1 1 Posiadanie piłki 51,7% 48,3% Strzały 10 14 Strzały na bramkę 5 3 Rzuty rożne 6 7 Faule 19 19 Spalone 6 1

